Felipe Kast y el futuro liderazgo en Chile Vamos: “He visto una cantidad de egos absurdos en parlamentarios de nuestro sector en esta pelea”

El senador Felipe Kast (Evópoli) espera que Chile Vamos sea una oposición constructiva al gobierno del presidente electo Gabriel Boric, a diferencia, según él, de la que le tocó al Presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario recordó que la actual oposición incluso trató “de terminar con el mandato del presidente en ejercicio, casi con un golpe blanco. El mismo Boric votó dos veces para destituir al Presidente”.

En esa línea, dijo que “espero que seamos una oposición distinta, pero muy firme. Al mismo tiempo, muy clara en no caer en el juego de simplemente porque hay poder, acercarse a él, sino que siempre exigir que se ocupe de buena forma”.

En cuanto a la elección de Gabriel Boric, Kast opinó que “creo que se han generado muchas expectativas, y yo creo que gobernar es difícil. Yo le aconsejaría… yo creo que el error que tuvo cuando ganó el presidente electo fue esa lógica bastante maximalista. Prometer mucho. Y eso es otra de las cosas que cansa la ciudadanía cuando alguien genera mucha expectativas y después se da cuenta que la realidad es bastante más parecida a la que conocemos, que aquello que muchas veces de prometió”.

Los liderazgos en Chile Vamos

Una discusión que se ha dado tras la derrota de J. A. Kast es el rol que tomará al interior de Chile Vamos. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahúan, ha afirmado que no están dispuestos a integrar al Partido Republicano a la coalición.

De acuerdo al senador Kast, la oposición “se va a dar de forma natural, más allá de que no vamos a ser una misma coalición, y creo que es bueno que no lo sea, porque es bueno que también exista una oferta diversa dentro de la centroderecha. Hay que decir que las coaliciones son menos estructuradas cuando son oposición que cuando son gobierno”.

En ese contexto, dijo que “existen distintos liderazgos” y que no hay que minimizar a J. A. Kast, siendo que sacó una gran votación. “Creo que es muy sano que esta discusión se lleve de buena manera, y lo que no es sano es cuando alguien se dedica a apuntar con el dedo: tú no, tú si, yo sí. He visto una cantidad de egos absurdos en muchos de los parlamentarios de nuestro sector en esta pelea, diciendo este no, yo sí. Se les nota mucho este afán de alguno de ellos de figurar, de ocupar cargos, realmente patético, para ser bien honesto”, criticó.

Sobre lo dicho por Chahúan, manifestó que “está bien que hable a nombre de su partido, pero en este sentido nadie está planteando, ni siquiera Republicanos, la idea que seamos al misma coalición, entonces es una pelea bastante ficticia. Ni siquiera merece mucho comentario”.

Los parlamentarios de la centroderecha que abandonaron al Presidente Piñera

El senador Felipe Kast cree que se aprobará Pensión Garantizada Universal en el Congreso, sin embargo criticó la aprobación en la comisión de Hacienda la indicación que crea un impuesto a los “súper ricos” para solventar el subsidio.

“La semana pasada, desgraciadamente, una vez más un grupo de parlamentarios para por encima de la Constitución y hace proyectos inconstitucionales”, relató, y apuntó que “están generando una costumbre de no respetar las reglas del juego, que ahora que le toca ser presidente a Boric, claramente es un precedente que se le puede volver en contra porque ahora no le van a respetar las reglas del juego, probablemente, su propia gente cuando a él le toque gobernar”.

Al abordar esta materia, el legislador también recordó lo que pasó con la aprobación de los retiros del 10%.“Una de las decepciones más grandes que he visto es el populismo en la misma derecha, con el mismo presidente Piñera. Ya sabemos la historia de los retiros, ya sabemos cómo está pegando la inflación, las tasas de interés para la clase media. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que, justamente, por la mala calidad de los parlamentarios, incluso de la centroderecha, terminan haciendo estupideces que terminan destruyendo las instituciones y eso claramente desprestigiar a nuestro país”, dijo.

“Más que abandonar a Piñera, que claramente sí lo hicieron, los parlamentarios se empezaron a mirar el ombligo tratando de asegurar su reelecciones y se olvidaron de pensar qué es lo mejor para Chile”, lamentó.

En “la derecha muchos abandonaron a Piñera porque cuando Piñera trataba de ordenar la casa, decían ‘no señor Presidente, como usted tiene baja popularidad, prefiero salvarme yo solo y asegurar mi reelección’. Desgraciadamente, muchos de ellos ven la política como un trabajo, incluso con intereses bastante mezquinos en vez de un lugar para servir“, sentenció.