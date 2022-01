Melero por financiamiento de la PGU: “No hay ninguna razón para seguir postergando una pensión largamente anhelada por más de dos millones de jubilados”

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, defendió la propuesta del Gobierno sobre el financiamiento al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU).

Al respecto, sostuvo que “el Gobierno espera que hoy día se apruebe esta parte de la PGU que se refiere al financiamiento y que podamos sumarla al tratamiento del proyecto que crea la PGU en el Senado y allá en forma conjunta poder avanzar en lo definitivo y poder tener totalmente tramitado el proyecto en el mes de enero e iniciar su pago en las últimas semanas de febrero e inicios de marzo”.

A esto añadió que “creemos que están los elementos para alcanzar acuerdos, el ministro de Hacienda está viendo ese tema, hemos leído con atención los informes hemos escuchándolos planteamientos que nos han señalado los parlamentarios, creemos que no hay ninguna razón para seguir postergando una pensión largamente anhelada por más de dos millones de jubilados y nunca hay que perder que ese es el objetivo a alcanzar”.

Finalmente, el secretario de Estado abordó la indicación aprobada en la Comisión de Hacienda, la cual establece un impuesto a los “súper ricos”.

“Esa indicación busca una discusión sobre el financiamiento, (pero) el Gobierno tiene la convicción de que el financiamiento está, que está bien planteado”, dijo.

“Es una fórmula no nueva, se usa exactamente la misma fórmula que se utilizó en el Gobierno de la Presidenta Bachelet para establecer la gratuidad en la educación, la misma que se utilizó para el pilar solidario, y no vemos pro qué hoy día no se acepta algo que en el pasado fue bueno, y hoy día se critica”, finalizó.