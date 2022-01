Ximena Rincón sobre proyecto de indulto: “Existen casos pendientes del estallido social que ya habrían cumplido su pena”

En el marco del llamado del Presidente electo, Gabriel Boric, al Senado para que despache en enero el proyecto de indulto, la presidenta de la entidad, Ximena Rincón, calificó como “respetables” las palabras del futuro Mandatario y aclaró que ya se envió a la Fiscalía, la Corte Suprema y al Presidente de la República, un informe vía oficio con importantes antecedentes sobre las personas sujetas a prisión preventiva por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.

“Es una opinión que es respetable y obviamente nosotros esperamos que la discusión se haga con los antecedentes que nosotros tenemos sobre la situación que afecta a estas personas y que se tomen medidas de parte de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia. Porque no puede ser que las personas, en general, que estén sometidas a prisiones preventivas, al momento de contar el tiempo, se descubra en muchos de los casos que ya habrían cumplido la pena que le hubiesen asignado de haberse sancionado”, afirmó la legisladora.

Asimismo, la presidenta del Senado indicó que, en el tema del indulto, “tengo mi opinión en particular, porque no puedes indultar a quien no ha sido sancionado”.

Además, Ximena Rincón detalló que “hay un tema de conceptos que hay que revisar, pero más allá de eso, lo claro, es que según un estudio jurídico que hicimos y que enviamos vía oficio a la Corte Suprema y a la Fiscalía, existen casos pendientes del estallido social que ya habrían cumplido su pena”.

Finalmente, Rincón abordó la reunión que sostuvo con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, indicando que “hablaron del tema” y quedó de enviarle el informe que da cuenta de cuál es la situación real de los detenidos que aún están con la medida de prisión preventiva.