Cámara declara admisible proyecto que prohibe adjudicar licitaciones de litio en los últimos tres meses de cada Gobierno

La Sala de la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de Ley presentando por la Bancada de Diputados DC, que establece que el Estado no podrá acordar concesiones administrativas o contratos destinados a la exploración, explotación o el beneficio de yacimientos de litio en los noventa días anteriores al término de un mandato presidencial.

El proyecto fue presentado por los diputados Gabriel Ascencio, Gabriel Silber, Joanna Pérez, Iván Flores, Daniel Verdessi y Mario Venegas.

El diputado Gabriel Ascencio, jefe de Bancada DC, señaló que “este proyecto había sido declarado inadmisible por la Mesa de la Cámara y me tocó defender y argumentar en la sala su viabilidad, lo que después fue sometido a votación y soberanamente la sala nos dio la razón y votó mayoritariamente declarando que era admisible y, por lo tanto, comenzará a ser tramitado en la Comisión de Minería”.

La diputada Joanna Pérez, en tanto, se reunió con los representantes de las comunidades de los pueblos atacameños, con quienes compartió la preocupación por el proceso en curso, entregando su respaldo a las acciones que realizan para impedir la licitación del litio.

Por otra parte, y sobre el proyecto, el diputado Gabriel Silber explicó que “establece claramente que en las postrimerías de un mandato presidencial, en los últimos 90 días no podrán adjudicarse concesiones o contratos con personas o empresas que no sean del Estado, para la exploración, explotación o el beneficio de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión”.

“Tuvimos que presentar este proyecto porque el actual gobierno, de manera apresurada e impúdica, ha anunciado su interés de mantener el proceso de licitación de contratos especiales de operación para el litio que está realizando, por el cual busca entregar 5 concesiones de 80.000 toneladas cada una”, sostuvo.

El diputado Ascencio agregó, finalmente, que “espero que este proyecto sea tramitado ala brevedad para detener esta licitación que ha generado gran preocupación en el país”.