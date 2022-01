Insulza por hechos de violencia en Arica y Parinacota: “El Gobierno insiste en que nuestra situación está mejor si la comparamos con las otras ciudades del norte”

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, abordó la escalada de hechos violentos en la región y, paralelamente, llamó a adoptar medidas inmediatas para frenar el contrabando de armas.

Para Insulza, “dentro de las necesidades que los sectores populares expresan a sus autoridades, es la profunda preocupación por la seguridad de sus barrios, las balas locas son un gran problema y está claro que debemos hacer algo al respecto”.

En cuanto a la discusión por la Ley de Armas, señaló que “el verdadero problema es que hay grupos organizados de criminales que no van a cumplir esta Ley, van a seguir disparando y contrabandeando, porque es un problema de falta de servicio de inteligencia y disposición de las policías a realizar las confiscaciones, no hay capacidad o no se atreven a enfrentarse a una desconocida capacidad de fuego de estos grupos. Además, hay un pésimo sistema para detener el contrabando de armas”.

Según el legislador, “a pesar del aumento de la violencia, el Gobierno insiste en que nuestra situación está mejor si la comparamos con las otras ciudades del norte, por lo que si nos referimos a la falta de policías se argumenta que las otras regiones tienen más necesidad que nuestra región a la hora de aumentar la dotación, entonces la hemos conseguido aumentar un poco, pero aun así tenemos una carencia”.

“Por otra parte, en lo relativo a la especialización de las policías, hay un tema pendiente en el poder decidir a qué funciones se van a dedicar Carabineros y de paso la PDI. En una comisaría determinada tenemos carabineros investigando un hecho determinado, declarando ante la Fiscalía, entregando notificaciones; y esto resta considerablemente personal destinado al patrullaje”, dijo.

“Estamos frente a lamentables hechos de violencia en Arica; esto no nos puede dejar indiferentes y por el contrario debe ser abordado con la mayor urgencia posible por el Gobierno, que es responsable de la seguridad pública en el país”, finalizó el senador Insulza.