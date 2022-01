PPD tras Consejo General 2022: “No tomaremos palco frente al nuevo Gobierno”

El Partido Por la Democracia (PPD) realizó durante esta jornada su 59º Consejo General, oportunidad en que se analizó la trascendencia del partido frente al nuevo ciclo político que se inicia, marcado por el debate constitucional y la llegada del Gobierno que encabezará Gabriel Boric, donde se planteó que la colectividad “no tomará palco” frente a la futura administración.

En su discurso inaugural, ante más de un centenar de delegados de todo el país conectados telemáticamente, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, recordó que en la Directiva Nacional pasada se acordó iniciar “un proceso de debate y reflexión sobre el futuro, que reinicie e impulse una marcha hacia una izquierda amplia, democrática, verde, feminista, regionalista y digital, asentada en nuestras convicciones y renovada para responder con eficacia a los retos del Chile actual, de modo de constituirnos en una nueva fuerza política que trascienda al PPD y que apele a las mayorías sociales”.

“Queremos reivindicar la democracia como camino y fin, que acoja a movimientos de trabajadores, medioambientalistas feministas, científicos, académicos, emprendedores, y que constituya un espacio político que cobije ese amplio conjunto de fuerzas sociales, culturales y políticas. No se trata de un lavado de imagen o de una experiencia de marketing, sino más bien responde a la constatación de la crisis de representación que viven los partidos y la necesidad de encontrar nuevas formas, prácticas y valores que nos permitan cambiar el futuro, pero con una institucionalidad acorde a las nuevas demandas y a las nuevas complejidades de este Chile”, recalcó la timonel.

Piergentili sostuvo que “estamos ad portas de tener una nueva Constitución y de la llegada al poder de un Presidente al que apoyamos sin condiciones, sin negociaciones y sin mediar ningún acuerdo, en gran medida porque coincidimos en la necesidad urgente de transformaciones profundas que permitan disminuir desigualdades e injusticias. (…) Es por esta razón que nuestros esfuerzos estarán, tal como le manifesté al Presidente electo, centrados en la Colaboración Constructiva a las reformas en materias sociales y políticas que se lleven adelante. Porque el PPD no tomará palco, menos cuando lo que está en juego son los sueños de los chilenos y chilenas. ¡Ese es nuestro compromiso!”.

Finalmente, la presidenta PPD indicó que “sabemos que las mayorías electorales por sí solas no implican ser mayorías sociales y políticas, por lo que la gobernanza que se construya para el próximo gobierno será vital para contribuir a consolidar esas mayorías, y en esa convicción el PPD ha sido un partido respetuoso y generoso con el diseño que haga el Presidente electo, relevando que el llegar a acuerdos no significa claudicar ni a los sueños, ni a los proyectos, y que nuestras visiones, disensos u opiniones serán siempre entregadas a la autoridad en un espíritu constructivo y dialogante”.

Del mismo modo, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, puntualizó que la llegada de la nueva mesa directiva 2021-2023 venía antecedida por “el fantasma de la disolución total del partido. No eran pocos los que, con desaliento inmovilizador, auguraban el peor de los mundos. Nunca compartí tal desasosiego. (…) Pude estar en el territorio con muchas y muchos candidatos, siendo testigo de su entrega y entusiasmo. Nada más alejado de los grises análisis y funestos pronósticos. Mientras algunos esperaban ser testigos del fin del PPD, los y las candidatas del partido golpeaban puertas, encaraban a los críticos en las calles, persuadían a vecinos en sus organizaciones, iban a entrevistas de radio, activaban sus redes sociales. En fin, hacían la pega”.

“Hoy el PPD puede exhibir una bancada integrada por 8 Diputados y 6 Senadores. Lejos de 4 parlamentarios que se requerían para seguir sobreviviendo. (…) Queremos seguir contribuyendo al desarrollo de Chile y, en especial, de quienes más lo necesitan, desde el Parlamento, desde las 28 alcaldías de las que somos responsables, desde los y las 204 Concejales distribuidos en la diversidad territorial de Chile, con los 19 Consejeros Regionales que apoyarán y supervigilarán el desempeño de las nuevas y nuevos Gobernadores Regionales”, aseguró el dirigente.

Toro Kemp aseguró que “ciertamente el triunfo de Gabriel Boric es también en parte nuestro triunfo. A buena hora pudimos sostener nuestra democracia de la amenaza conservadora y fascista. Orgullosos estamos de haber concurrido a esa campaña de segunda vuelta, y lo hicimos, también, alentados por el discurso del candidato presidencial que incorporó nuestras propuestas. Su triunfo y crecimiento electoral fue en gran parte a este hecho, porque superó el programa de Apruebo Dignidad, aplicó realismo y responsabilidad, hizo política. Ahí está la clave del éxito electoral y, por cierto, ahí está la clave del éxito de su Gobierno”.

“Hago esta disquisición, compañeros y compañeras, porque muchos han preguntado cuál es el rol del PPD en el Gobierno que viene. Y la respuesta inicial es que el pueblo de Chile nos puso en el Parlamento, en los gobiernos locales y regionales, y desde ahí debemos construir futuro. No es nuestra coalición la que obtuvo el Gobierno, pero eso no implica que seamos oposición. El gran respaldo en la urnas para el nuevo Presidente imprime, también, responsabilidades a quienes lo apoyamos en segunda vuelta. No traicionaremos esa confianza y colaboraremos en lo que más podamos”, concluyó.