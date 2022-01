Ossandón (RN): “Me cuesta entender que haya un sector tan importante de nuestro conglomerado que no vea lo que está pasando en Chile”

El senador reelecto por la Región Metropolitana, Manuel José Ossandón (RN), abordó el futuro de su coalición y la relación que tendrá con el Gobierno de Gabriel Boric.

En entrevista con El Mercurio, Ossandón dijo que espera ser el próximo presidente del Senado. “Lo que más motiva es que tuve el apoyo de Renovación Nacional en una votación secreta“, aseguró.

“Hay un montón de vicisitudes en el país y siento que puedo aportar muchísimo. Voté por el Apruebo en la nueva Constitución, y eso es muy importante para el entendimiento que debemos tener con el nuevo Gobierno y también por el respeto que tengo del proceso constituyente. El futuro de Chile se juega en la Constitución, no en Boric. A mí lo que me preocupa es que se haga una Constitución moderada, y para eso hay que trabajar en conjunto con equipos transversales del Senado”, dijo el parlamentario.

Respecto a la política contingente dijo que “lo que antes podía ser extremismo ahora es sentido común. Lo que algunos antes catalogaban como comunismo hoy puede ser socialdemocracia. Todo es bien relativo, y en el caso de los retiros se sabe que fue una mala política, pero en un momento vino a tapar políticas aun más malas o simplemente inacciones del Gobierno durante la pandemia”.

Respecto a su relación con el Gobierno de Boric dijo que será “institucional y colaborativa”.

“Trataría de hacer primar el diálogo, porque el país ya no está para enfrentamientos que no llevan a ninguna parte. Es más, creo que la gente nos está dando una última oportunidad para llevar adelante los cambios que se nos vienen exigiendo, con mayor fuerza, desde el estallido social”, aseveró.

Sobre el rol de la derecha, Ossandón dijo que su sector “lo primero que tiene que hacer es entender que el país no es el mismo de antes del estallido, y que la gente con toda razón reclama por cambios. Seguir negándose a ellos no tiene sentido”.

“Me cuesta entender que haya un sector tan importante de nuestro conglomerado que no vea lo que está pasando en Chile, donde la desigualdad es realmente vergonzosa. Yo no niego que el país creció, que ha habido grandes avances materiales, que hay gente que ha accedido a medios que antes no tenían, pero las diferencias siguen siendo tremendas”, insistió.

En ese contexto, “lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar cuál va a ser nuestro proyecto. Aquí quedó claro que el Estado es súper importante. El Estado tiene que ser súper grande. No meterse en todo, pero sí ser capaz de ser un actor relevante del desarrollo del país. Necesitamos un Estado eficiente y muy fiscalizador”.

“Es hora de una derecha con sentido. Una derecha que sea capaz de reconocer la realidad, que siga defendiendo sus banderas, pero que tenga un objetivo social”, dijo.