Diputado Jaime Naranjo ofreció disculpas por dejar mal estacionado su auto en Valparaíso

“¡Tres horas esperando!”. De esta manera una mujer expresó su molestia al diputado Jaime Naranjo (PS), quien este lunes dejó mal estacionado su camioneta, tapando el ingreso a un pasaje en el Cerro Concepción en Valparaíso.

Esto causó molestia en los vecinos, quienes se dieron cuenta de la equivocación del parlamentario y decidieron increparlo. El video se ha viralizado a través de redes sociales.

El diputado, a través de Twitter, reconoció que “debo reconocer que me estacioné en un lugar que no me percaté que estaba mal estacionado, pues ante de mí salió de ese lugar otro auto y pensé que podía estacionar al llegar. Pedí las disculpas correspondiente y agradezco que las hayan aceptado“.

En otro tuit, agregó: “Mire le di explicaciones a los afectados y por equivocación me estacione en lugar equivocado. Agradezco que las personas que hablé aceptaran las disculpas y no es verdad que estuve 3 (horas). Fue alrededor de 1 hora”.