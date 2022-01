Francisco Chahuán pidió a Gabriel Boric recapacitar sobre la prórroga del Estado de Emergencia en la macrozona sur

El presiente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahúan, fue uno de los integrantes de Chile Vamos que asistió a la reunión de los partidos de oposición con el presidente electo Gabriel Boric.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el senador afirmó que “tuvimos una muy buena reunión” y que propusieron ser una oposición “firme, pero que va a buscar acuerdos”.

“También le hicimos ver que el gobierno que se inicia el 11 de marzo va a tener minoría como nunca antes en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se requiere construir acuerdos y que, en ese sentido, la oposición va estar disponible para buscar acuerdos que beneficien a los chilenos”, agregó.

Uno de los temas álgidos durante la cita fue el tema de la violencia en la macrozona sur. Boric ha dicho que no respalda la prórroga de un nuevo Estado de Emergencia.

Frente a eso, Chahúan le hizo ver que “el fiscal regional tiene la unidad de delitos de alta complejidad, que es la que investiga todos los hechos de violencia en La Araucanía, integrada por solo dos fiscales. Dos personas a cargo de toda la investigación de violencia en La Araucanía. Acá tenemos un problema: o el fiscal nacional se hace cargo de la investigación como establece la propia ley, a requerimiento propio, y le pone todos los recursos investigativos del caso; o dota de mayores recursos a la fiscalía regional. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es la impunidad”.

Y sobre el Estado de Excepción, el presidente electo les dijo que “no está dentro de la política que él ha pensado para los territorios, y yo creo que ahí se equivoca. Al menos le pedimos que recapacitara”.

“Yo estoy convencido que el Estado de Excepción no es la solución, por supuesto que no, pero ciertamente se requiere avanzar en una política multidimensional que implique garantizar libertad de movimiento, garantizar que las personas no vivan con miedo y pánico”, dijo.

En cuanto a la necesidad de conversación en la zona, el senador sostuvo que “el diálogo siempre es necesario, siempre es abierto, pero eso tiene que ir acompañado de condiciones para que el resto de los vecinos de la región finalmente puedan vivir con tranquilidad”.