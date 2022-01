Camila Vallejo tras críticas sobre anuncio del gabinete: “Acá no se trata de quienes ganan y quienes pierden”

Este viernes 21 de enero, el Presidente electo, Gabriel Boric, dio a conocer a los integrantes de su gabinete, en la antesala del cambio de mando que se realizará el próximo 11 de marzo.

Fue justamente este anuncio que el que desató críticas de parte de algunos políticos, tales como las del convencional Hugo Gutiérrez (PC), quien aseguró que “no sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la ex Concertación, entonces me sorprendí un poco. Yo no puedo menos que felicitar al PS, qué manera de ganar perdiendo”.

En tanto, la senadora electa Alejandra Sepúlveda (FRVS) criticó duramente el nombramiento de Esteban Valenzuela como futuro ministro de Agricultura, indicando que “no reúne las condiciones técnicas para haber sido nombrado ministro de Agricultura. Si bien él es de la Federación, no era la propuesta que había hecho el partido”.

Tras esto, la futura ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, decidió responder a los cuestionamientos, asegurando que “acá no se trata de quienes ganan y quienes pierden”.

Sobre las críticas de Gutiérrez, sostuvo que “es probable que tenga sus cuestionamientos porque no ha estado tan cerca de las discusiones que hemos dado con la mesa política de Apruebo Dignidad”, dijo en conversación con CNN Chile.

“Y la verdad es que acá no se trata de quienes ganan y quienes pierden. Aquí no se trata de quien queda mejor o peor posicionado. Se trata de un cuerpo colectivo, de un equipo de trabajo que está en está en esta tarea, en esta misión porque entienden la relevancia histórica que tiene construir un Gobierno de transformaciones y en base a un programa de cambio”, añadió.

“Eso es lo que nos une, e insisto, más allá de que hay trayectorias políticas y sociales distintas, todos tienen una vocación democrática y vocación transformadora y por eso estamos trabajando todos por el bien del país”, añadió la próxima ministra.

En cuanto a las declaraciones emitidas por Alejandra Sepúlveda, enfatizó que “respetamos obviamente la opinión de la senadora electa, a quien aprovecho de saludar a través del canal y que cuenta con nuestra profunda admiración, pero nosotros tenemos una opinión distinta, tanto el Presidente electo como el equipo de Gobierno tiene una opinión distinta respecto del ministro, a quien también valoramos y a quien le deseamos mucho éxito y mucha suerte en el liderazgo de la cartera que le toca asumir”.

Finalmente, Camila Vallejo declaró que “nuestra coalición de Apruebo Dignidad y es nuestra columna vertebral y tanto como Apruebo Dignidad y el Presidente electo hemos sido capaces de sumar voluntades distintas para fortalecer el camino de los cambios. Entonces nosotros entendemos que hay militantes de una coalición distinta, pero que involucra incluso partidos que están fuera del Gobierno”.

“Quienes están en este gabinete entienden que se han sumado a un proyecto colectivo que no tiene que ver necesariamente con sus colectividades o coaliciones, sino con un proyecto de Gobierno, proyecto de cambio y se ponen a disposición de esa tarea”, cerró.