Chile Vamos y Partido Republicano declinan invitación para asistir a anuncio de gabinete

El presidente electo Gabriel Boric invitó a los partidos de oposición del nuevo gobierno, integrados en Chile Vamos y el Partido Republicano, al anuncio de su gabinete, sin embargo, rechazaron asistir a la cita.

“Llegó invitación para la presentación del gabinete del presidente electo, agradecemos la invitación, pero consideramos que no es oportuno y conveniente ir a esa instancia. Sería contraproducente si es que el gabinete no es acorde del todo a lo que nosotros esperamos”, dijo el secretario general del PRI, Diego Berríos, según consignó La Tercera.

Por su parte, el Partido Republicano, a través de un comunicado, expresaron que “si bien agradecemos la invitación, no asistiremos a la instancia que se realizará en el Museo de Historia Natural porque se trata de un acto particular sobre las decisiones del presidente electo y no corresponde a un acto oficial de gobierno“.

“Como Republicanos, siempre vamos a estar para honrar las tradiciones republicanas y los actos oficiales. Le deseamos a los ministros que serán designados el mayor de los éxitos en sus gestiones en la medida en que trabajen para proteger y mejorar el bienestar y el futuro de todos los chilenos”, agregaron.