Ministro Bellolio confirma que el Gobierno se reunirá el 21 de febrero con el gabinete anunciado por Gabriel Boric

Este viernes 21 de enero, el Presidente electo, Gabriel Boric, anunció a los miembros de su gabinete, en una actividad realizada en el frontis del Museo de Historia Natural.

Bajo este contexto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que el próximo 21 de febrero se reunirán con los integrantes del equipo del Mandatario electo, en la antesala de la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo.

El secretario de Estado planteó que el objetivo es ejecutar un “traspaso ordenado, republicano, eficaz. Y las reuniones oficiales con cada ministro y ministra nombrado por el Presidente electo, van a ser el 21 de febrero, tal como lo habíamos definido previamente”.

En este sentido, afirmó que “la idea” es que las reuniones se lleven a cabo de manera simultánea, pero “si hay algún problema con algún ministro o ministra que no pueda ese día, obviamente hay flexibilidad”.

En relación al nuevo gabinete, el vocero de Gobierno precisó que “no nos corresponde como Gobierno emitir comentarios respecto a cada uno de ellos si son buenos o no lo son. Esta es una prerrogativa del Presidente electo y todavía no comienzan sus funciones. Por tanto, vamos a estar expectantes que ello ocurra”.

A pesar de esto, puntualizó que se trata de una “buena noticia no solamente que sea un Gobierno paritario, sino que hayan más mujeres. Para nosotros es muy importante y así lo hemos hecho durante el Gobierno, el promover que hayan muchas más mujeres en distintos espacios de toma de decisiones”.

Finalmente, sobre el nombramiento de Maya Fernández y Carlos Montes en los Ministerios de Defensa y Vivienda, respectivamente, el ministro Bellolio declaró que “a mí me tocó conocerlos en el Parlamento y les tocará una difícil misión en ambas carteras”.