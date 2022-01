Boric y la comparación con el gabinete de 1990: “No olvidemos que la foto pre-Alwyin era con militares”

El presidente electo Gabriel Boric se refirió a la comparación que apareció en redes sociales entre su gabinete nombrado este viernes y el de 1990, cuando asumió Patricio Aylwin.

“He visto la comparación d los gabinetes de P.Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra como ha cambiado la sociedad”, comenzó destacando.

Sin embargo, agregó: “Pero no olvidemos que la foto pre-Alwyin era con militares. He ahí su grandeza”.

Su mensaje en Twitter ya lleva más de 2.700 retweets y 21,8 mil “me gustas”, con diversas respuestas a favor y en contra de su opinión.

He visto la comparación d los gabinetes de P.Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra como ha cambiado la sociedad. Pero no olvidemos que la foto pre-Alwyin era con militares. He ahi su grandeza.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 22, 2022