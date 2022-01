Sichel analizó su derrota: “Es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda”

Sebastián Sichel, se refirió a su derrota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2021, donde obtuvo el cuarto lugar con 12,78% de las preferencias. Además, el ex candidato presidencial de Chile Vamos, aseguró que “los que polarizaron la elección hacia la derecha hicieron que ganara Boric”.

“Nuestro error fue no sabernos divorciar de esto de la continuidad y del cambio, y eso no tiene que ver con Piñera. Hasta Boric supo divorciarse del pasado y plantear que esta era una elección sobre el futuro”, señaló Sichel en conversación con Revista Sábado.

En esta línea, enfatizo que uno de sus errores en la campaña fue su relación con la coalición que representaba: “Yo cometí el error mortal de atraparme en esta pelea pequeña con los partidos de Chile Vamos, pero esto fue un problema mío de no entender que esta elección se trataba sobre el futuro”

“El país cambió radicalmente y el 18 de octubre (2019) eso se hizo evidente. Lo que se pedía era acelerar los cambios y el sector en que yo ‘quedé atrapado‘ se resistió a esos cambios, no adhirió a la reforma”, complementó.

Posteriormente, Sichel se refirió a su figura como candidato- autodenominado- de centro, dentro de un bloque de centroderecha como Chile Vamos.

“Nadaba contra la corriente de una cultura que, en realidad, quería lo tradicional, lo viejo, una derecha que no hablara sobre la una derecha que no hablara sobre la modernidad y que su candidato fuera Kast o alguien como Lavín. Yo les era incómodo”, señaló.

“Uno no es leso. No soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco, y pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría. No se requiere ser analista electoral”, complementó.

“Yo no quería que ganara Boric y la izquierda, pero eso no me igualaba a Kast. Para algunos, ser de derecha era más importante que la gobernabilidad de Chile o que no ganara Boric”, expresó.

Finalmente, apuntó a los responsables de la victoria del actual Presidente electo: “Los que polarizaron la elección hacia la derecha y patearon el avispero son los que hicieron que ganara Boric (…) Polarizar la elección hacia la derecha significó aumentar el caudal de votos de Boric, y entregarle la modernidad, la moderación, el discurso sobre el futuro y los cambios a alguien como Boric que representa lo contrario, todo lo que es el pasado: una mirada estatista de la sociedad, que no cree en el emprendimiento, que indulta la violencia”, cerró el ex candidato.