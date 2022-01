Mañalich sobre apoyo a Piñera: “Como coalición no ha habido una postura de respaldo”

Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, se refirió a su derrota en las últimas elecciones donde fue candidato a senador. Además, habló sobre la política actual y señaló que la historia será “más benevolente” con el actual presidente, Sebastián Piñera, quien dejará su cargo en marzo.

En conversación con La Tercera, Mañalich abordó su fracaso en camino a la Cámara Alta: “La atribuyo a que no estuve dispuesto a polarizarme como se polarizó el país, entre una derecha muy radical y una izquierda muy radical, pensando que mi vocación fundamental es el centro y honrar el compromiso con el candidato de la coalición que era Sebastián Sichel“, señaló.

Sobre su relación con el ex candidato de Chile Vamos, indicó: “La lealtad no se puede transar. O sea, yo sigo siendo leal con el Presidente Piñera, mucha gente lo ha abandonado. Es algo que a mí me resulta completamente imposible, porque hay un compromiso de verdad con la persona y lo que la persona representa”.

En relación al actual escenario que enfrenta su bloque, manifestó: “La centroderecha queda en una posición interesante para el futuro, sobre todo en el Senado, que le permite contribuir al equilibrio político, que creo que es imprescindible. Lo voy a simplificar: la actual construcción del Senado hace prácticamente imposible que se tramite una reforma constitucional para que se autoricen los plebiscitos dirimentes”.

Además, Mañalich señaló que Chile Vamos debería formar alianzas con el Partido Republicano, el cual- a su juicio- “debe formar parte de la coalición”. “Si seguimos en esta controversia, al final de cuentas lo que se pierde es la oportunidad en el Parlamento de avanzar en una agenda que sea más propia de la derecha”.

“Como coalición no ha habido una postura de respaldo”

La ex autoridad de Salud se refirió a la imagen del Presidente Sebastián Piñera para la izquierda, la cual sería “una causa de molestia, de rechazo muy fuerte, vinculado más bien a la persona que a la gestión“.

“Me cuesta vislumbrar cuál va a ser la evaluación final histórica de este segundo gobierno. Creo que la historia va a ser más benevolente con él que lo que estamos viendo hoy día”, complementó.

Finalmente, el ex ministro afirmó que la derecha abandonó al actual Mandatario: “Como coalición no ha habido una postura de respaldo, de acompañamiento. Y, en ese sentido, efectivamente no se ha dado, sobre todo en este segundo Gobierno, una coherencia”.