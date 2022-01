Chile Vamos y Republicanos valoran que Boric no apoye retiros de AFP

Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, junto al parlamentario electo del Partido Republicano, Juan Irarrazaval, valoraron que el Presidente electo, Gabriel Boric, descartara nuevos retiros del 10% de los ahorros de la AFP para los próximos años.

Esto luego que Boric considerara que “no es una buena política”, porque traerá efectos negativos a largo plazo, indicando que “no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro”.

Al respecto, Alessandri comentó que “el Gobierno entrante del Presidente Boric nos dice ahora que no apoyan los retiros del 10%, ¿será que se habrán convencido de los argumentos de Mario Marcel, de nosotros en el parlamento, de que no eran los trabajadores los que debían pagar esta crisis o será que ahora quieren usar esos fondos para otro fin?”.

Su par de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, opinó que “el Presidente electo diga que está en contra de los retiros es una buena noticia, y es bueno saber que él va a ser responsable, no como lo hicieron cuando estuvieron en la oposición”.

“Eso confirma nuestra idea de que el Frente Amplio se construyó bajo la base de conseguir el poder y no necesariamente para trabajar por Chile, esperamos que este gobierno mantenga esa responsabilidad y no se dejen tentar en el futuro como lo hicieron en la oposición, ya que no les importaba votar cosas que hacían daño con tal de conseguir el poder”, agregó.

Desde el Partido Republicano, el representante electo en el distrito 14 de la Región Metropolitana, Juan Irarrázaval, señaló: “Me alegro que el Presidente electo cambie de opinión, y apoye lo que nosotros como Republicanos venimos planteando hace tanto tiempo, sobre todo después de haber hecho (como parlamentario) tanto daño a los trabajadores y a los más pobres apoyando los otros retiros”.

“El verdadero desafío es que él y su ministro de Hacienda logren sostener esto, porque a los que tienen que convencer es a los parlamentarios populistas de su sector que viven de estos retiros”, complementó.

Por último, Irarrázaval hizo un llamado al Ejecutivo y enfatizó que “esperamos que el Presidente Piñera actúe conforme a los tiempos y no dilate de nuevo la justa designación de Rosanna Costa en la presidencia del Banco Central, que hoy es por lejos la persona más capacitada para conducirlo”.

