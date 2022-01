Diputado Ilabaca: “No cierro la puerta definitiva a los retiros”

El diputado Marcos Ilabaca (PS) se refirió a las declaraciones del Presidente electo, Gabriel Boric, sobre no seguir apoyando durante su gobierno los retiros de fondos previsionales.

Al respecto, Ilabaca afirmó que “siempre he señalado que es el Estado el que debe soportar e ir en ayuda de los ciudadanos en estos procesos de crisis económica, social y de salud”.

“Entiendo lo complejo que esto puede ser por las actuales condiciones económicas, pero estoy confiado que el gobierno de Gabriel Boric logré encontrar las fórmulas concretas que permitan ir en ayuda de los cientos de miles de familias chilenas que necesitan con urgencias estas ayudas”, agregó.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aclaró que “de no ser posible esto, debemos evaluar las otras opciones. Por eso no cierro la puerta definitiva a los retiros, si es que no se logran soluciones económicas inmediatas por parte del Ejecutivo”.

Agencia Uno