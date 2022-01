Diputado Ilabaca pide a las autoridades “no abandonar a su suerte a la ciudadanía”

Este lunes el diputado Marcos Ilabaca calificó como “insostenible” la situación que enfrente la Región de Los Ríos para hacer frente a la pandemia del Covid-19, esto debido a la escasez de recursos que vive actualmente la zona.

Durante los últimos días a nivel país se ha evidenciado un alza importante de casos positivos de COVID-19 y especialmente de la nueva variante Omicron, respecto a lo cual distintos especialistas han enfatizado que estamos ad portas de un nuevo récord de contagios.

Ante esta situación el parlamentario del socialista criticado que ante el empeoramiento de los números “el gobierno de salida decidió terminar con la trazabilidad de casos y ha disminuido paulatinamente todos los esfuerzos y recursos para mantener relativo control de la pandemia”.

El parlamentario puso énfasis en la situación a nivel regional, ya que “hoy la Seremi de Salud no cuenta con recursos suficientes, ni humanos ni económicos, gracias a las decisiones tomadas a nivel central, lo que resulta inentendible”.

“Los esfuerzos y el éxito del programa de vacunación puede quedar en nada si no mantenemos una buena administración de la pandemia”, agregó.

Ilabaca agregó que “esta no es la manera de enfrentar una pandemia. Es como si no supiéramos qué hacer luego de dos años enfrentando el Covid, lo que me parece una irresponsabilidad de parte del gobierno”.

El diputado resaltó que “la falta de recursos para tener control del virus como kits sanitarios y recursos para contar con personal suficiente nos puede traer gravísimos problemas con la evolución y agresividad que ha experimentado el Covid-19″.

Así mismo, el legislador sostuvo que “mediante oficio solicitaré a las autoridades correspondientes que informe respecto a los recursos que se están destinando en nuestra región y a nivel país, a fin de controlar la pandemia, poder continuar con el testeo activo y voluntario, y pediré que se refuerce en esta materia”.

Finalmente, el diputado PS sentenció que “no podemos dejar abandonada a su suerte a la ciudadanía. Ya muchos han debido pagar el alto precio de las malas decisiones y no podemos hacer oídos sordos a esta nueva ola de contagios”.

Agencia Uno