Gabriel Boric confirma que no asignarán subsecretarías a la DC: “Hay que darle coherencia al gobierno”

Gabriel Boric, confirmó que ninguna de las subsecretarías de Estado estarán a cargo de militantes de la Democracia Cristiana (DC). El Presidente Electo abordó la decisión en medio de su participación en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión.

“En las subsecretarías tampoco van a haber militantes de la Democracia Cristiana”, señaló Boric, tras ser consultado por la ausencia del conglomerado en el anuncio de su gabinete.

“Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista y esto no se trata de una señal de desprecio ni mucho menos”, agregó el Presidente Electo.

Finalmente, Boric explicó: “La no inclusión que no sea lea como un desprecio. Nosotros venimos de proyectos políticos distintos. Creo que la Democracia Cristiana ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión interna durante las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al gobierno“.