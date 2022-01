Senador Castro tras aprobación de la PGU en el Senado: “Tenemos mucho que avanzar”

El pasado lunes 24 de enero, el Senado aprobó en general la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la iniciativa sobre su financiamiento, por lo que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados, para ser votada el miércoles. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de polémica, ya que su universalidad y financiamiento no dejaron del todo conforme a los parlamentarios.

Uno de los que expresó sus aprensiones fue el senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, quien sostuvo que “hoy apoyamos este proyecto que tiene un nombre muy bonito, Pensión Garantizada Universal, pero me hubiera gustado que cada uno de los chilenos y chilenas que cumplen la edad para recibir su jubilación tuviesen esta pensión independiente de su condición económica”.

“Si bien es cierto llegará a todas esas personas que nunca han hecho un esfuerzo para poder tener un ahorro provisional, que me parece justo muchos de ellos también trabajan de manera informal en el país, no llegará a otras que trabajan mucho de manera formal y son tremendos aportes, hacen grandes esfuerzos para poder tener ese ahorro previsional y no van a lograr este beneficio, y eso me parece injusto”, añadió.

En el mismo sentido, Castro agregó que “también me parece injusto, pero ya es tarde, que esta demanda de la sociedad chilena de tener una buena pensión la estemos votando prácticamente al final de un periodo presidencial, sabiendo todos quienes estamos acá que mejorar las pensiones era lo más demandado por los chilenos”.

Respecto al financiamiento de la PGU, el parlamentario manifestó que “me preocupa porque en cierta medida algunas cosas se han ido improvisando, y no me gusta la improvisación cuando seguramente vamos a necesitar recursos para poder tener la seguridad de que estas pensiones van a ser pagadas y sin ningún problema”.

“Obviamente que aquí existe una mejora tributaria, sobre la cual yo tengo mis aprensiones, pero me habría gustado que los bienes que son de todos los chilenos, los cuales muchas empresas hacen uso de estos bienes para rentabilizar, hubiesen tenido un royalty exclusivamente para garantizar estas pensiones, por lo que espero que el próximo Gobierno revise este proyecto de ley y lo mejore”, puntualizó el senador.

Finalmente, Castro indicó que “sin duda queremos que todos nuestros adultos mayores tengan esta pensión garantizada, como lo dice su nombre, todo chileno y toda persona que nació en este país y que ha trabajado debería tener asegurada esta base de pensión, y ver incrementado todo su ahorro previsional individual. Creo que ese es el camino y eso nos obliga a todos a poder tener ahorros, sobre los que cada uno de nosotros puede decidir dónde y con qué AFP o empresa dejarlos en custodia para que cuando llegue a la edad de jubilación tengamos una mejor pensión”.

“Todos aprobamos porque sabemos que estamos avanzando, pero sí creo que tenemos espacio para mejorar, tenemos mucho que avanzar y acá la invitaciones al futuro Gobierno a trabajar en esta línea, mejorar, hacer una buena reforma tributaria para seguir mejorando las pensiones de nuestros adultos mayores”, cerró.