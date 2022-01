Senador Castro por proyecto de indulto: “No puede ser que una persona cometa un delito y aquí se trabaje para poder dejarla libre”

El senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, se refirió al proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido social que se encuentra en su primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución del Senado.

En su exposición en la Comisión de Constitución, afirmó que “estamos equivocados con este tipo de proyecto, porque creo que lo que más debemos cuidar es la libertad y la tranquilidad, el caminar libremente por una calle, y hoy con este tipo de leyes y proyectos, la verdad es que no estamos consiguiendo eso”.

“El Estado de Derecho en nuestro país debe ser respetado, las policías deben ser tremendamente respaldadas por todos, no puede ser que no se respalden, no puede ser que una persona cometa un delito y aquí se trabaje para poder dejarla libre, si estamos construyendo así este país la verdad es que no sé a dónde vamos a llegar”, añadió.

“Creo que la delincuencia, el terrorismo, las faltas de respeto las autoridades han ido creciendo tanto que debemos ser capaces de, por un lado, tener las normas muy claras, en donde cada persona que cometa delito o falta debe pagar por ella; y por otro, debemos tener la responsabilidad de legislar, por lo que el llamado es a todos, a legislar por lo que realmente la gente necesita”, sostuvo.

Respeto a las demandas sociales y a la labor de las autoridades, Castró señaló que “el estallido social se produjo porque este Senado y la Cámara de Diputados, como también los gobiernos de distintas corrientes políticas, no estuvieron a la altura de lo que la gente estaba demandando. Me gustaría que tuviéramos esa grandeza de conversar más y ver qué es lo malo y lo bueno, y para mi esta comisión tiene una gran responsabilidad para el país y la verdad es que, independiente del país que tengamos y que queremos construir, es un país que debemos construir entre todos y debemos construirlo con cariño y con afecto”.

“Qué es lo que uno ve hoy en día y lo que la gente reclama sobre lo que está pasando en el país, donde han pasado cosas graves este último tiempo, hoy en cualquier lugar aparece alguien con una pistola y mata a otra, como lo que ha pasado en las últimas semanas en Valparaíso y en Calama, esas cosas las estamos viviendo en nuestro Chile, que todos queremos, y la verdad es que tenemos una responsabilidad, creo que todos los senadores tenemos una tremenda responsabilidad, pero esta Comisión en particular tiene la mayor responsabilidad, porque este tipo de leyes penales pasan por esta instancia y son ustedes quienes las revisan y tienen que tomar medidas, y la verdad es que a veces uno siente que no se está a la altura del país que estamos construyendo”, finalizó Castro.