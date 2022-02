Diputada Núñez llama a Delgado y Siches a “abordar crisis migratoria con visión de Estado”

Tras llegar hasta Tocopilla para apreciar el impacto de la migración en esa comuna, la diputada Paulina Núñez (RN) hizo un llamado al gobierno actual y entrante a “asumir este fenómeno con una mirada transversal y de Estado y dejar de estar mandándose la pelota de un lado a otro”, lamentando que la situación llegara a este punto para recién concitar el interés nacional.

La senadora electa por Antofagasta sostuvo que “no puede ser que la futura ministra Izkia Siches le diga a la ciudadanía del norte del país que la responsabilidad es del actual gobierno y que, por ende, le vayan a pedir respuesta al ministro Delgado y no me parece que el actual gobierno empiece a recordar cómo votaron o dejaron de votar los entonces parlamentarios y hoy futuras autoridades, porque en este momento tenemos una crisis migratoria desbordada y, si no se trabaja como un tema de Estado, en forma transversal, será imposible tener una migración segura, ordenada y regular”.

Al respecto, Núñez cuestionó que “para abordar otras materias relevantes, como la pandemia y el litio, los equipos del futuro y actual gobierno se han reunido de manera colaborativa y con visión de Estado, pero en este tema lo único que se ha visto es que se tiran la pelota de uno a otro lado”.

La parlamentaria agregó que “la migración es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse y todo proceso migratorio trae cosas buenas y malas, pero debemos ser claros en que a Chile se ingresa por pasos legales y permitidos y que quien comete un delito debe ser expulsado”.

Asimismo, subrayó que “tampoco podemos olvidar que la crisis migratoria es también una crisis humanitaria y que hay cientos de miles de inmigrantes en nuestro país trabajando que nos dicen todos los días, con la misma fuerza que lo exigen los chilenos, que no quieren delitos importados”.

La diputada lamentó que “hoy las personas están con temor y las autoridades deben ejercer sus atribuciones; hay 13 mil expulsiones pendientes, el gobierno está avanzando en ejecutarlas y espero que la próxima administración continúe, mientras también avanzamos en políticas sociales y de integración para quienes nos están ayudando a tener un mejor país”.

En ese sentido, Núñez hizo un llamado al ministro Delgado y a la futura ministra Siches “a sentarse a la mesa y trabajar con una mirada de Estado en esta crisis que requiere urgencia y transversalidad, porque en el norte la cosa no da para más y el país está primero”.