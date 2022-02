Gabriel Ascencio sobre la renuncia de Andrés Allamand: “Tuvimos a un ministro totalmente ausente desde noviembre del año pasado”

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura el diputado Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Gabriel Ascencio, se refirió sobre la renuncia de Andrés Allamand como ministro de Relaciones Exteriores en medio de la crisis migratoria en el norte del país.

El diputado declaró que para él “el exministro Allamand debió haber renunciado inmediatamente después de la elección para el cargo de Secretario General Iberoamericano”, en noviembre del pasado año.

Además, indico que para acceder al puesto Allamand compitió con cinco personas por el cargo y no fue por unanimidad como el exministro lo asegura. “En la final compitió contra Rosalía Arteaga, representante del presidente Guillermo Lasso de Ecuador, y Allamand promovió fundamentalmente a Colombia, Paraguay y otros países”.

“Al interior de Chile el tema migratorio se ve a través del Ministerio de Interior, pero hay una serie de coordinaciones necesarias que tiene que realizar con los venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos y bolivianos que son los países que transitan para llegar hasta Chile, y es necesario coordinar con ellos, y eso te permita ir resolviendo los problemas tan grandes que se viven en el norte”, añadió.

En cuanto al trabajo realizado por el exministro en ese ámbito, Ascencio dijo: “Nosotros tuvimos a un ministro, desde noviembre del año pasado, totalmente ausente, de hecho estoy preguntando aún si él estuvo todo ese tiempo en el extranjero, cuántas veces estuvo afuera y quiénes fueron los que pagaron sus viajes”.

En la misma línea, siguió con que “aunque digan que haya un equipo de trabajo detrás, la autoridad tiene que estar presente, y esa era una dificultad en esta situación de crisis migratoria y en todo este tiempo en que Allamand estuvo preparando todo lo que conlleva cambiar de cargo, como encontrar su domicilio en Madrid”

A lo que respecta a su postulación al cargo, el parlamentario dijo que “encontramos cosas que son inauditas. Él mismo se propuso en el cargo de otro país. Eso definitivamente tiene que ver con el interés privado y nada que ver con el interés público de todos los chilenos”.

El trámite de su cargo, aseguró, fue realizado “a través de los recursos humanos y económicos de la Cancillería. Es un incumpliendo de propiedad del principio de propiedad administrativa y eso es lo que se está cuestionando”.

Sobre la comparación que citó Allamand en su renuncia, sobre las numerosas críticas contra su figura y las felicitaciones que recibió José Miguel Insulsa al acceder el mandó de la OEA , Ascencio dijo: “No se pueden comparar con el cargo de Subsecretario de Iberoamericano que para Chile no tienen relevancia, además Insulsa lo hizo de forma pública, pero en este caso nadie sabía. Además no era canciller, no se postulo él mismo, aquí lo grave de la situación es que fue él mismo que se propone, se hizo a escondidas, utilizó los recursos de la ciudadanía y se le pagaron todos los viajes y viáticos utilizados”.

“Es necesario, de todos los funcionarios públicos observar el principio de probidad. Este implica una entrega honesta y leal en el desempeño del cargo superponiendo el interés público antes que el privado y jamás utilizar los medios del servicio público para solventar tus interés privados”, concluyó.