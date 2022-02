Diputada Flores pide a Piñera rechazar definitivamente el proyecto “Los Rulos”

Este miércoles el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, definirá si seguirá adelante con el proyecto Central Termoeléctrica “Los Rulos” en la comuna de Limache. Por esto mismo, la diputada RN Camila Flores hizo “un llamado a la consecuencia y que se cierre, definitivamente, la puerta a la iniciativa”.

Flores explicó que este proyecto lleva mucho tiempo en tabla, y “crea constante incertidumbre dentro de la comunidad”.

“Durante muchos años los vecinos, movimientos sociales, autoridades y expertos, hemos luchado para que esta iniciativa no se lleve a cabo, ya que no aporta en nada a la comunidad, ni con la calidad de vida de los vecinos, ni con la salud, ni tampoco con un desarrollo económico productivo, por no generar empleabilidad”, señaló.

Este proyecto involucra la construcción de la termoeléctrica “Los Rulos” de la compañía Inkia Energy, y se trata de una central de ciclo combinado, la cual operaría con gas natural para la generación de energía eléctrica con una capacidad de 540 MW.

Por lo anterior, la parlamentaria reiteró: “Hago un llamado y emplazamiento respetuoso, pero con mucha energía al Presidente de la República a que cumpla con el compromiso que hizo con mi persona y los vecinos de Marga Marga en una de sus visitas cuando era candidato presidencial, a no apoyar ningún proyecto contaminante para la zona”.

“Es necesario que se cierren las puertas de forma definitiva a esta iniciativa, a través de sus ministros. No es posible que siga la incertidumbre y menos que sigan apareciendo zonas de sacrificio en Chile“, señaló.

“La Región de Valparaíso es reconocida por tener una de las zonas de sacrificio más emblemáticas del país, la que abarca las comunas costeras de Puchuncaví y Quintero, con un largo cordón industrial que ha generado varios episodios de contaminación”, dijo Flores.