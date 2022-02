Senado Jorge Pizarro denuncia ante la PDI la captura de foto íntima: “señores Hites” serían los principales sospechosos

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), presentó una denuncia ante la PDI por la captura y difusión de una foto íntima en la que sale tomando sol en una reposera en la piscina de su hogar.

Según publicó La Tercera PM, el documento detalla la cronología de cómo el parlamentario sospecha sobre los hechos, incluso llegando a individualizar a los presuntos responsable de tomar la foto.

Pizarro indicó en el escrito que lo sucedido “constituyen un flagrante atentado en contra de mi derecho a mantener un espacio privado y exclusivo, afectando mi privacidad e intimidad”.

En ese escenario, pidió al Ministerio Público investigar, formalizar y acusar a los responsables por el artículo 161-A, que castiga con pena de cárcel y multa a quienes graben o registren fotografías de recintos particulares que no tengan acceso público y también a quienes difunda.

La denuncia detalla que en el departamento, ubicado en Vitacura, vive su cónyuge. Ese jueves fue hasta la piscina ubicada en la terraza del inmueble, “la cual puede ser vista sólo desde el interior del edificio, pues, como ya expliqué, no existe la posibilidad de ver la terraza desde el exterior”.

Tras salir del agua, “procedí a sacarme el traje de baño cubriéndome con una toalla, para luego descansar sobre una reposera contigua. Mientras estaba descansando, diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro azul, mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”.

Cuando comenzó a viralizarse la foto, Pizarro recordó ese momento y volvió al edificio por la noche. Al preguntarle al conserje, este le dijo que “el señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que actualmente se encuentra a la venta o arriendo”.

Además, según revela La Tercera, Andrés Hites consultó si quien estaba tomando sol era el senador Pizarro.

Ambos mencionados son empresarios y herederos de Isaac Hites, uno de los fundadores de la tienda de retail.

Además, por la difusión de la imagen se individualizó al diputado electo Gonzalo de la Carrera, quien en Twitter publicó: “Anda circulando una foto del Senador Pizarro que si es cierta, sería una Vergüenza tremenda. …. Más vale pájaro en mano que cien volando !!!”.

De la Carrera respondió al medio que la imagen le llegó por WhatsApp, “pero el involucrarme en esto es un aprovechamiento político, yo no la postié ni nada, sólo comenté después de verla, no distribuí nada, aclaré que aunque tuviera la foto original la subiría“.