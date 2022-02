Ministro Delgado tras dichos de Marcel por extensión de IFE Laboral: “La verdad que no queda muy claro cuál es su crítica”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió a las críticas del futuro titular de Hacienda, Mario Marcel, por el anuncio de la extensión del IFE Laboral y del Subsidio Protege hasta junio del 2022, sin haber informado la medida a la próxima administración.

En ese sentido, el secretario de Estado dijo -este miércoles- que las palabras del próximo guardián de la billetera Fiscal “no quedan muy claras“, añadiendo que “no queda claro si no le gusta la política respectiva al IFE (Laboral) o al (Subsidio) Protege o si querían hacerlo ellos“.

“O si no están cuestionando que el Presupuesto del 2022, que comienza el 1 de enero, debería comenzar el 11 o 12 de marzo”, manifestó el titular de Interior, remarcando que “la verdad que no queda muy claro cuál es su crítica“.

Junto con esto, expresó que “siempre en materia de seguridad, más que quedarme con las palabras del futuro ministro Marcel, me quedo con las palabras, por ejemplo, de la futura ministra vocera de Gobierno (Camila Vallejo), que ha dicho que este gobierno debe gobernar hasta el 11 de marzo y eso estamos haciendo“.

Cabe señalar que Marcel, tras la cita con el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, manifestó que fue “complejo” conocer “una noticia de una medida importante (…) que compromete recursos públicos y medidas que se implementen dentro del próximo Gobierno, sin haber tenido información al respecto“.

Posteriormente, la futura vocera de Gobierno, Camila Vallejos, respaldó las críticas de Marcel contra el Ejecutivo y sostuvo que “este gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo, pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo”.