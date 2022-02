Presidente Piñera por trabajo de la Convención: “Me parece preocupante debilitar la independencia y la autonomía del Poder Judicial o Legislativo”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió al trabajo que está realizando la Convención Constitucional en el marco de la deliberación y votación de las normas que integrarán la propuesta constitucional que presentarán a la ciudadanía.

Ante esto, el Mandatario dijo que “una Constitución es el gran marco de unidad, estabilidad y proyección” que tiene los países para enfrentar “sus legítimas diferencias”.

“Llevamos 40 años dividendos y enfrentándonos por la Constitución del ochenta“, manifestó Piñera, añadiendo que “no queremos pasar los próximos 40 años dividiéndosenos y enfrentándonos por la Constitución que esperamos que surja de la Convención Constitucional”.

Es por ello, que manifestó que una Carta Magna tiene que “ser de todos” y “reconocida, respeta y que todos se sientan incorporados y protegidos por esa Constitución”. Como también, señaló que debe “defender ciertos valores fundamentales que yo creo que son parte del alma del pueblo chileno”.

Sin embargo, el Presidente Piñera sostuvo que para “avanzar” no se debe “debilitar, por ejemplo, el concepto de la relación entre el Estado y los ciudadanos”. Sobre esto, enfatizó que “el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Una Constitución debe darle poder a las personas y no solo a los políticos“.

En esa misma línea, criticó el trabajo que está realizando la Convención Constitucional, sobre todo ante la posibilidad de que la Cámara del Senado sea sustituida por un órgano territorial.

“Me parece preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado, debilitar la independencia y la autonomía del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Me parece preocupante también debilitar el concepto de igualdad ante la ley y también debilitar la verdadera descentralización”, apuntó el Jefe de Estado.

Finalmente, Piñera invitó a los convencionales y “a la sociedad entera” a recuperar “el espíritu y el significado de la trascendencia de una Constitución como el gran marco de unidad de integración, estabilidad y proyección a futuro, y yo tengo esperanza que eso podemos lograrlo”.