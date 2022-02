Futura ministra de Defensa, Maya Fernández, tras críticas al próximo subsecretario de FF.AA.: “Merece todo mi respeto”

El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, recibió este jueves a la futura titular de la cartera, Maya Fernández, para iniciar el traspaso de información de cara al cambio de mando del 11 de marzo.

En ese contexto, y tras la reunión, la próxima secretaria de Estado se refirió a las críticas contra el futuro subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein.

Al respecto, señaló que “no me voy a referir a alguien que está al lado mío, merece todo mi respeto, tiene una trayectoria, un currículum y respeto la decisión del próximo Presidente de la República”.

Cabe recordar que Eidelstein ha sido criticado por su presunta responsabilidad en la debacle de la Universidad Arcis y por haber realizado gestiones con el gobierno del fallecido Hugo Chávez para obtener recursos para la casa de estudios.

Estados de Excepción en macrozonas norte y sur

Por otro lado, la futura ministra Fernández también fue consultada por la extensión de los Estados de Excepción constitucional en la macrozona norte y sur.

Sobre lo anterior, Fernández expresó que “después del 11 de marzo responderé eso, no me corresponde hoy, le corresponde al Presidente que va a asumir. Por respeto no me corresponde a mí hablar sobre esa decisión, y por respeto al ministro Prokurica“.

“Como diputada les digo que revisen mis votaciones. Hablaré cuando corresponda con el Presidente electo. No corresponde por respeto al ministro en ejercicio, no corresponde que me refiera hoy”, reafirmó.

