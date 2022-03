Diputados del Partido Republicano criticaron regreso de Rojas Vade a la Convención Constitucional

Tras conocerse que el constituyente Rodrigo Rojas Vade volverá a sus funciones este martes 1 de marzo a la Convención, diputados del Partido Republicano criticaron esta decisión y señalaron que “nuevamente está engañando a la ciudadanía”.

Los fututos parlamentarios José Maza, Stephan Schubert, Agustín Romero y Juan Irarrázabal lamentaron que Rojas Vade no renuncie a su cargo y catalogaron su retorno como una nueva “artimaña política”.

Recordemos que Rojas Vade estuvo fuera durante meses tras el escándalo que reveló que no padecía cáncer, uno de los temas que utilizó como causa de campaña, y ahora el exintegrante de la Lista del Pueblo está acusando que no existe un mecanismo que le permita renunciar.

Ante esto, el parlamentario electo por el distrito 9 José Meza, manifestó que “no es cierto que él no pueda renunciar, porque existe la posibilidad de hacerlo, ya que se les aplica el mismo estatuto que los diputados y senadores cuando la salud no es compatible con el cargo, esto fue algo que los mismos convencionales han informado”.

Luego, agregó que “por lo tanto, queda claro que Rojas Vade pudo haber renunciado en septiembre del año pasado, pero ha seguido recibiendo su sueldo de manera íntegra. Lo que realmente ocurre es que él no quiere dejar su cupo en vacancia, ya que es un voto que la extrema izquierda va a perder“.

En la misma línea, el representante del distrito 14 Juan Irarrázaval, comentó que “el ícono de la inmoralidad de la Convención quiere regresar. Rojas Vade no está dispuesto a entregar ni una mínima señal a Chile, y todo con la venia de la Convención. Son unos vende patria, Chile no puede esperar nada de ellos“.

En tanto, el diputado Romero, también reaccionó molesto a esta determinación y recalcó que “es una vergüenza que Rojas Vade regrese a la Convención”.

“Hay que sumar que sus amigotes de ambas mesas directivas le han permitido seguir cobrando un sueldo pagado por todos los chilenos. Realmente es impresentable lo que está ocurriendo, ya que puede renunciar por motivos de salud, pero no lo hace porque su permanencia no es más que una artimaña de la izquierda para no perder su cupo”.

Finalmente, el legislador Stephan Schubert, expresó que “hoy día volver a una Convención Constituyente ya cuestionada, que tiene cada vez más una alta reprobación, su regreso no es una buena señal y no cuida las instituciones. Él dijo que se iba a quedar fuera y sería bueno que cumpliera de una vez con su palabra, que deje de percibir la dieta y que se quede en su casa, porque es lo mejor que puede hacer por esta convención”.