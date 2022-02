Rincón emplazó al constituyente Rojas Vade a “renunciar al cargo”: Proyecto sobre su reemplazo se discute este miércoles

El constituyente Rodrigo Rojas Vade informó que volverá a la Convención este martes 1 de marzo, decisión que para la presidenta del Senado, Ximena Rincón, “daña el prestigio” del órgano redactor de la próxima Carta Magna para el país y este lunes lo emplazó a “renunciar al cargo“.

“El señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar“, sostuvo la titular de la Cámara Alta, ya que para ella “es lo que correspondería y transparentaríamos un hecho que es importante” y que “el país lo agradecería”.

Según explicó la legisladora, el artículo 6 de la actual Constitución Política de la República “establece la renuncia de los convencionales por enfermedades graves y esta situación la tiene que ratificar el TC (Tribunal Constitucional)“.

En esa línea, sobre el reemplazo de los constitucionales independientes, Rincón dijo que “efectivamente hay un vacío legal, nosotros presentamos una normativa cuando este hecho se provocó en la Convención, yo soy de hecho autora de una de estas mociones y está aprobado. No se pudo tramitar por fata de quórum en la última sesión en el mes de enero”.

En ese contexto, la senadora democratacristiana cree que si vuelve Rojas Vade a la Convención Constitucional es “algo que daña el prestigio de un órgano que debiera hacer el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país el proyecto de un nuevo texto Constitucional”. El proyecto que tratará el reemplazo del cargo a convencional será votado este miércoles en el Congreso, ya que está en segunda orden de la tabla del día.

Sobre si esta iniciativa es viable políticamente, Rincón piensa que sí, porque “es un proyecto que se discutió de manera larga en la Comisión de Gobierno” y dijo que “si no se votó antes” fue producto de “todos los proyectos que se sacaron en el último mes de trabajo legislativo”. Por lo tanto, “no hubo al final de la labor legislativa espacio para votarlo, no había quorum para votarlo”, por lo que descartó que en aquel momento había problemas de votos.

“Si le preocupa tanto al constituyente Rojas Vade el tema, yo lo emplazo a que venga y renuncie al cargo. Él le mintió no solo a sus electores, porque él ha aducido que sus electores no tendrían quien los represente. Debió haberse preocupado más cuando postuló, porque le mintió a la gente”, apuntó Rincón.

Finalmente, dijo que “la Convención puede seguir funcionando sin él y no hay ningún impedimento para que así sea. Nosotros lo que tenemos que resolver ahora, y que va a ser este miércoles, es la forma de remplazo, pero el que esté o no esté Rojas Vade no va a hacer la diferencia”.