Denuncian ante Contraloría presuntas ilegalidades en la adjudicación del litio

Para denunciar una serie de presuntas “ilegalidades” en el reciente proceso de adjudicación del litio, el diputado Daniel Núñez, junto al diputado electo Luis Cuello y dirigentes del Movimiento Litio Para Chile, acudieron ante la Contraloría General de la República para lograr que el organismo invalide la licitación del mineral no metálico.

En el documento ingresado se acusan varias actuaciones que estarían “fuera de la ley”, en las que habría incurrido el Ministerio de Minería, entre ellas, no establecer requisitos técnicos, falta de transparencia al no difundir públicamente las bases de la licitación, lo que atentaría contra la igualdad de los oferentes. Además, no se incluyeron requisitos de experiencia previa, lo que permitió la participación de firmas junior.

Para Núñez, la adjudicación tuvo un “carácter de ilegal” que atenta contra la transparencia. “El proceso de adjudicación que contempló la licitación del litio que hizo este gobierno de Sebastián Piñera a la empresa BYD y a Operaciones del Norte es una adjudicación ilegal, porque tiene una serie de vicios de procedimiento y de falta de transparencia”, argumentó el parlamentario.

El senador electo advirtió que, si bien el proceso de privatización se encuentra detenido por una serie de recursos de protección, pueda reactivarse en cualquier minuto.

“Eso es lo que hoy día estamos denunciando que este proceso es ilegal y tiene una serie de vicios de procedimiento. Lo de fondo es que el litio sea un recurso usado en beneficio de Chile, de su pueblo, de forma sustentable por una empresa del Estado y queremos que es política sea definida en forma soberana por el próximo gobierno. Queremos dejar absolutamente de lado este nefasto precedente que ha dejado Piñera junto con su ministro Jobet en materia de litio”, remarcó.

Por su parte, Cuello destacó el debate que se dio en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y que objetó el proceso de licitación. “Nosotros hemos acompañado antecedentes que son interesantes como el debate que se dio en la Comisión Chilena del Cobre. En Cochilco los consejeros dieron cuenta de que las bases de la licitación no fueron publicadas por lo tanto se atenta severamente contra la transparencia de este proceso. Y este proceso fue además acelerado, en apenas tres meses, del 13 de octubre al 12 de enero fue adjudicada 360 mil toneladas de Litio lo que significa entregar y dilapidar un patrimonio de todos los chilenos. Esperamos que la Contraloría detenga este proceso porque esto permitirá volver a punto cero, y posibilitará la creación de una empresa nacional del Litio basada en el conocimiento y el desarrollo tecnológico”, enfatizó.

Para Miguel Soto, coordinador del Movimiento Litio Para Chile, es lamentable que el Gobierno de Sebastián Piñera siga “apoderándose del litio”. “No entendemos cómo es posible que Piñera en el último minuto pretenda seguir apoderándose y entregando a sus amigos una riqueza que es para un bien nacional y no para unos pocos privilegiados. Como se está entregando esta riqueza básica hoy día es fundamental que la nueva administración, el nuevo gobierno tome las medidas necesarias para impedir este nuevo atropello”, declaró Soto.

Agencia Uno