Presidenta del Senado, Ximena Rincón: “Yo creo en el bicameralismo y así lo expuse en la Convención”

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, abordó durante esta jornada la norma aprobada por la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, que busca cambiar el nombre de la entidad a “Cámara Territorial”.

“Los convencionales deben entender que el desafío de ellos es construir, a mi juicio, una Constitución que trate de representar sino a todo el país, a la inmensa mayoría. Yo fui de las que voté Apruebo y entre las muchas razones porque lo hice fue porque no me parecía que una mirada particular y minoritaria se le haya impuesto al resto”, sostuvo Rincón.

En esta misma línea, declaró: “Yo espero que no sea eso con lo que nos encontremos hoy día, que una mirada particular se le trate de imponer al resto y creo que esa es la gracia de tratar de construir dos tercios. Yo no estoy por construir cualquier texto constitucional, creo que tenemos que tener uno que dé certezas, garantías, que incluya. Eso supone el respeto de la historia, de lo que somos”.

La senadora DC enfatizó que “yo creo en el bicameralismo y así lo expuse en la Convención, que tiene que modernizarse porque obviamente hay cosas que pasan hoy que no debieran pasar. Pero el que crea que toda la responsabilidad de aquellas cosas que no han avanzado son culpa del Senado, la verdad es que ha estudiado poco”.

“Sostener que es el Senado el que no hace la tarea, cuidado. Yo creo que tenemos un sistema que hay que revisar, pero el bicameralismo ha dado resultados, es un sistema que nos ha permitido los pesos y contrapesos, que permite el doble chequeo y lo que hay que hacer es actualizarlo”, puntualizó.

La presidenta de la Cámara Alta sostuvo que “comprarse el juicio fácil puede generarle al país daños irreparables y por lo tanto, esto es mucho más que un nombre, es mucho más que se llame o no Cámara, es cuál es el fondo, el contenido y el peso sustantivo que tienen las instituciones“.

“Aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El PS y el FA tienen la llave para hacer que las cosas sucedan en la Convención. Nosotros como DC tenemos un solo voto, podemos aportar, tratar de conversar, pero todos tienen que entender que tienen que jugar un rol aquí respetando la autonomía de la Convención”, complementó.

Para finalizar, Ximena Rincón señaló que “si hay un desafío que tiene el Gobierno del Presidente electo es que el proceso constituyente no solo arribe a buen puerto, sino que se materialice adecuadamente y Creo que el gobierno de Gabriel Boric se va a medir por el éxito de este”.