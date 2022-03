Maya Fernández tras renuncia de Martínez: “Tomó la decisión pensando en la institución”

La futura ministra de Defensa, Maya Fernández, reaccionó a la renuncia del general Ricardo Martínez a la Comandancia en Jefe del Ejército, tras ser llamado a declarar en calidad de inculpado por la investigación de fraude al fisco en la institución castrense.

“Yo todavía no asumo, yo quiero partir diciendo esto, todavía estoy en el Congreso, por tanto, es mucha la información que yo no tengo, no me corresponde a mí todavía de aquí hasta el 11 de marzo, quiero plantear eso al inicio y también hay que respetar un gobierno hasta el final”, argumentó Fernández.

En ese sentido, agregó que “por tanto, yo no sabía previamente esto, quiero decirlo, me han preguntado y bueno, me imagino que el excomandante en jefe tomó la decisión pensando en la institución, a propósito de la investigación que lleva adelante la ministra”.

“Como decía, no supe previamente esto, pero me imagino que él como comandante en jefe puso primero la institución y por tanto renunció, y me imagino que en ese sentido corresponde”, añadió.

También, la próxima ministra fue consultada por los desafíos para evitar situaciones como esta en el futuro, ante lo que declaró que “sale en el programa del próximo Presidente Gabriel Boric, hay una agenda de probidad, hay una agenda que tiene que ser construida también en las FF.AA para que también no vuelvan a ocurrir hechos como los conocidos”.

“Hay una agenda, tenemos proyectos de ley acá en el Congreso, que tienen que seguir avanzando y que creo que (van a) aportar en ese camino de probidad y transparencia”, destacó la futura secretaria de Estado.

Sobre el estándar de probidad que se le exigirá a las Fuerzas Armadas durante el próximo gobierno, la futura autoridad señaló que “obviamente para nosotros va a ser una agenda que para nosotros es una prioridad, la vamos a dar a conocer pronto (…) este es un eje prioritario del Presidente electo, Gabriel Boric”.