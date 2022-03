A ocho días del cambio de mando: Los tres aspectos del legado del Presidente Sebastián Piñera

Solo faltan ocho días para el 11 de marzo, en aquella se realizará el cambio de mando entre el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera y el futuro mandato de Gabriel Boric.

En ese contexto, el historiador y docente de la Universidad San Sebastián, Alejandro San Francisco, en el programa ‘Nuevas Voces con Tomás Bengolea‘ de radio Agricultura, se refirió al cierre de la administración de Piñera y a las polémicas que se han generado entre los gobiernos entrantes y salientes. Además, abordó el legado que deja el actual jefe de Estado para el país.

El académico señaló que lo que está haciendo el actual mandatario “es aplicar la tesis que se gobierna hasta el último día“. Esta es una postura que “han mantenido todas las administraciones en el siglo XX y ciertamente también en este siglo XXI, cuando los cambio de mando han sido el 11 de marzo”.

En esa línea, San Francisco recordó que en la historia del país, en lo que respecta a los cierres de los mandatos presidenciales, hay dos casos que son curiosos. “Hay dos gobiernos que tienen un final bien interesante que son Jorge Alessandri (Rodríguez) y Eduardo Frei (Montalva)“, dijo.

Según explicó el historiador, “ambos presidentes terminan con mucho prestigio personal, con alta valoración de sus personas“. Sin embargo, “no así de sus gobiernos”, ya que “ambos los reemplaza alguien de una línea política divergente“.

La administración de Sebastián Piñera colocó urgencia al menos a 50 proyectos de ley a semanas que finalice su mandato. Sobre esto, el historiador expresó que “me parece francamente que no tiene ningún sentido” recurrir a aquello.

“Por qué no se le puso a 20 de ellos urgencia en agosto pasado, a 10 de ellos en noviembre y ahora unos tres, no tiene sentido. Eso revela, por una parte -esta es una opinión personal-, que el gobierno va a gobernar hasta el último día. Pero parece que dejó de gobernar en algún minuto porque no le puso urgencia a esos proyectos“.

El legado del Presidente Piñera

Respecto al legado que dejará el Presidente Sebastián Piñera, el historiador Alejandro San Francisco, señaló que hay tres aspectos que dejará el actual jefe de Estado y por lo que será recordado.

“El primero es Gabriel Boric“, aseveró, añadiendo que “el legado del gobierno de Bachelet fue Sebastián Piñera, uno de los legados”.

Mientras, que el segundo “es la Convención Constitucional“, ya que “cuando se recuerde este gobierno en 50 o 100 años más -hay que ver cómo termina este proceso constituyente- se va a decir que el 15 de noviembre hubo un acuerdo por la paz y nueva Constitución, que se puso fin a la Constitución previa para abrir un paso a un proceso constituyente nuevo”.

En tanto, el tercer legado que dejará Piñera y que a juicio del académico es “considerablemente exitoso” es el proceso de vacunación que lleva adelante el país contra el Covid-19. “Otros países han sufrido y Chile también y mucho, pero evidentemente esto pudo haber sido mucho más grave en lo humano, sanitario, económico y social. El Gobierno en la parte sanitaria me parece que se adelantó y los resultados están a la vista“.

Proceso constituyente

Hace algunos días el ministro del interior, Rodrigo Delgado, afirmó que uno de los grandes legados que dejará Piñera es el proceso constituyente. Sin embargo, tiempo más tarde el propio mandatario criticó el trabajo de la Convención, indicando que se debe haber muchas mejoras. Sobre esto, San Francisco afirmó que “las dos visiones no son contradictorias“.

“Lo que dice el ministro Delgado que este (proceso constituyente) va a ser uno de los grandes legados del Presidente Piñera, es un hecho, un dato. Cómo no va a considerarse así”, declaró.

“Lo que hace el Presidente Piñera es habida cuenta que va a ser un gran legado”, es por ello que, “está preocupado que el legado es muy malo para lo que considera su visión política, su sector“, planetó.

“El drama de todo esto es que la derecha completa, el Gobierno y los partidos representados en el Congreso se sumaron a un proceso constituyente en medio de una revolución que se dirigía contra ellos. O sea, el problema está en el origen, no está en el momento actual que vive la Convención Constitucional”, cerró.

¿Son comunes las polémicas entre un gobierno entrante y saliente?

El también director de Formación del Instituto Res Pública se refirió a las polémicas que existen entre los gobiernos entrantes y salientes al aproximarse la fecha del cambio de mando. Ante esto, comentó que “es razonable que así sea“.

“El caso más dramático se produjo después de la elección del 4 de septiembre de 1970, cuando Salvador Allende obtuvo la primera mayoría relativa sobre Jorge Alessandri. En esos casos tenía que resolver el Congreso Pleno”, comentó en el espacio radial.

¿Qué pasó? “El ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, le correspondió hacer un informe a la nación, por la cual informó que se había producido una verdadera corrida bancaria al conocerse el triunfo de Allende. Esto algunos lo interpretaron como una travesura de Zaldívar para tratar de echarle la culpa a la Unidad Popular, mientras otros dijeron que no, porque se está pagando los errores económicos de Frei”.

“Lo que está haciendo Izkia Siches o el nuevo gobierno respecto a la zona sur, de aprovechar los éxitos de la pandemia o de las leyes de amarre en el caso del litio, es aprovechar para su propio proyecto político lo que está pasando. O sea, tiene sentido porque es parte de la lucha política y no tiene que entenderse dentro de lo razonable gobernar en serio hasta el último minuto”, manifestó.

“Nosotros pensamos que el gobierno del presidente Gabriel Boric va a tener que ejercer del primer hasta el último minuto”, añadió.

