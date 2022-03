Diputado Iván Flores vuelve a votar en contra de la prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Asegurando que “el camino de sucesivas prórrogas del Estado de Excepción en la zona sur del país no ha servido y no ha contribuido a enfrentar los diversos problemas que se viven en las regiones del sur”, el diputado DC y senador electo, Iván Flores, volvió a votar en contra de la prórroga de este estado. La petición del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, fue aprobada por la Cámara de Diputados.

“Cada vez que se ha propuesto prorrogar este estado e insistido en que la militarización de la zona como única política o decisión pública no ha sido el camino”, enfatizó el parlamentario.

“Aquí deben concertarse una serie de acciones de carácter complementario e integral, separando los problemas y, especialmente, estableciendo una mirada integral, de lo contrario, jamás se avanzará en la solución”, complementó.

Consultado por una posible renovación del Estado de Excepción por parte del nuevo Gobierno, encabezado por el Presidente electo Gabriel Boric, Flores señaló que “seguiré siendo consecuente con mi voto y volveré a votar en contra como lo he hecho en cada una de las peticiones de prórroga. Espero que no opten por este camino, al menos así se han pronunciado. Insisto, no puede ser la reacción ante un conflicto que lleva años y donde evidentemente se requiere instalar una nueva mirada”, cerró.