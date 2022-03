Tomás Bengolea a los partidarios de la libertad y democracia: “El llamado es a activarse para salvar a Chile del mal trabajo de la CC”

El trabajo en la Convención está en pleno proceso de deliberación de las normas, las cuales las que son aprobadas integrarán la propuesta constitucional que presentarán a la ciudadanía, en el marco de una nueva Carta Fundamental para el país.

En el programa ‘Nuevas Voces con Tomás Bengolea‘ de radio Agricultura, hicieron un llamado a la “acción” para que las personas puedan opinar e informarse respecto a la discusión que se está desarrollando al interior del órgano redactor.

“Está claro el llamado a la acción, el llamado a la movilización, el llamado a la opinión y la información que hay que hacerle a las personas partidarias de la libertad y a la democracia“, dijo el conductor del espacio radial, Tomás Bengolea.

Asimismo, se dirigió a quienes cree “en la libertad y democracia”, esto para “activarse” y ponerse a trabajar, “porque esos valores están en juego en la Convención Constitucional“, afirmó.

“No basta un tuit, no basta simplemente enojarse con uno mismo, no basta simplemente quejarse, sino que empezar a movilizarse, a hablar con sus vecinos, organizar reuniones, hacerse cargo de la realidad del país, porque un país se construye entre todos, no solo entre con los que están en la Convención Constitucional“, aseguró.

También invitó a apoyar a los convencionales que “son minoría” y que “son pocos considerados en el debate y que en la realidad tienen muy poco margen para influir”.

“Hay que darles un apoyo social y ciudadano a las ideas que no queremos que desaparezcan de Chile“, manifestó.

“Así que el llamado es a activarse a todos los partidarios de la libertad y de la democracia para salvar a Chile del mal trabajo de la Convención Constitucional“, cerró.

