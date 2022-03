Felipe Harboe por tiempos en la Convención Constitucional: “El problema que tenemos no es de plazos, es de voluntad”

La Convención Constitucional (CC) está en pleno proceso de deliberación de las normas que integrarán la propuesta constituyente que ofrecerán a la ciudadanía, con el fin de tener una nueva Carta Magna para el país.

En ese sentido, el convencional del Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe, conversó sobre el órgano redactor en ‘La Mañana de Agricultura‘, principalmente sobre la desconfianza que existe hacia la CC, como también algunas ideas que han surgido dentro de esta como la eliminación del Senado y extender el plazo para entregar un borrador constitucional.

El exsenador se refirió ante la posibilidad de eliminar la Cámara Alta, mostrando una posición contraria a lo que se está analizando al interior de la Convención. “Yo no soy partidario de eliminar el Senado, no por un tema de defensa corporativa, sino por un tema de calidad de la democracia”, dijo en el programa de radio Agricultura.

“Los sistemas bicamerales permiten contrapesos políticos y corrección de errores que una u otra Cámara pueda haber realizado“, argumentó, insistiendo que “no se trata de mantener como está hoy día el proceso legislativo, ciertamente hay que modificarla para que sea más rápido, más eficiente, más transparente, más participativo”.

“Pero decidir eliminar una de las cámaras, me parece que no va en el sentido de una buena solución“, sostuvo el también abogado.

“El problema no es comunicacional, es de contenido”

Respecto al trabajo en el interior de la Convención Constitucional, dijo que entre los convencionales debe haber “voluntad” y sobre todo “entender el rol que tenemos que jugar”.

En esa línea, la presidenta de la Mesa Directiva de la CC, María Elisa Quinteros, insistió que las miradas negativas que se están sumando al trabajo de la Convención es derechamente por falta de comunicación. Ante esto, Harboe afirma que “el problema no es comunicacional, es problema de contenido“.

Entonces, “el llamado es a no cometer los mismos errores que de pronto se cometen en el Parlamento, es que nos miramos hacia adentro. Hoy hay una percepción más compleja o más negativa de lo que había hace dos meses respecto del trabajo de la Convención. Eso no debe servir de felicitación para algunos, al contario debe ser un desafío para decir cómo logramos dentro de la Convención, instalar un debate de contenido basado con evidencia, realismo, con calidad jurídica, pero sobre todo que haya voluntad“.

Crece voluntad de rechazar el texto constitucional

La última encuesta Cadem reveló que un 37% de los consultados votaría por la opción de “Rechazo” en el plebiscito de salida, mientras que un 44% votaría por “Apruebo”.

Harboe, sobre esto, dijo que como está muy orgulloso de “este proceso y hay que seguir adelante”, ya que los convencionales tienen “un compromiso ético con este país”, para sacar adelante la Convención.

“Si lamentablemente, por falta de voluntad de algunos, por maximalismo o irresponsabilidades de otros, si el texto no es bueno (…) veremos lo que se hace en ese minuto”, manifestó, agregando que él no perderá la oportunidad “de poder aportar con contenido y no con descalificación, que es un problema mayor que tenemos en la Convención“.

El problema de no es de plazos, es de voluntad

En los pasillos del exCongreso Nacional ronda la idea de extender el plazo para entregar la propuesta constitucional, ya que el próximo 4 de julio vence el plazo. Ante este punto, el integrante del Colectivo del Apruebo fue rotundo con su postura y “por ningún motivo” está de acuerdo de solicitar más tiempo para el proceso de redacción.

“El problema que tenemos hoy día no es de plazos, es de voluntad. Usted puede extenderlos en tres meses o en tres años, pero el problema que si no hay voluntad va a tener el mismo problema”, argumentó.

Añadiendo que esto “va a transformar al gobierno de Gabriel Boric en un gobierno de mera administración. Porque el poder constituyente va a ser un poder constituido, que va a significarle al ministro de Hacienda y todos una inestabilidad permanente, así que no estoy de acuerdo con eso”.

Finalmente, hizo un llamado a que “la gente de los colectivos mayoritarios del Frente Amplio y Socialista, de una vez por todas asuman el liderazgo y convoquen a un gran acuerdo político amplio“.

Revive aquí la entrevista a Felipe Harboe en ‘La Mañana de Agricultura‘: