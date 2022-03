Boric respondió por no nombrar a Frei ni a Lagos en discurso presidencial: “No había un ánimo de denostar”

El Presidente de la República Gabriel Boric se refirió a la polémica por no nombrar en su discurso presidencial a los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, asegurando que “no había un ánimo de denostar”.

Esto, porque durante el discurso este viernes 11 de marzo destacó a expresidentes y solo nombró a dos del período de regreso a la democracia: Patricio Aylwin y Michelle Bachelet.

En entrevista con CNN Chile, Boric dijo que “no había ningún ánimo de ofender en esto. He tenido una muy buena relación con ambos, ambos han sido muy generosos conmigo, me han recibido en sus oficinas, hemos conversado largamente”.

“Si mencionaba a uno más, había que mencionarlos a todos (…) Yo tengo evaluaciones de cada gobierno, pero no había un ánimo de denostar“, agregó.

Ante la posibilidad de indultar a los imputados por el 18-O, Boric no lo descartó y manifestó que van “a evaluar caso a caso”. “Espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos. Esto no se puede ver solamente o principalmente desde un punto de vista de impunidad, venganza, revancha”.

“Acá lo que tenemos que lograr es volver a encontrarnos todos los chilenos y por eso también hemos instruido al ministro de Economía para que avance paralelamente, mientras que en Justicia avanzamos en las querellas por Ley de Seguridad del Estado, el congreso avanza con la tramitación de la amnistía, busquemos formas de reparación a las pymes que sufrieron daños también durante el estallido“, añadió.

El ex dirigente estudiantil también se refirió al avance del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas. Al respecto, señaló que “lo vamos a trabajar en conjunto, en particular con las pymes y por cierto con las grandes empresas“.

“Chile está preparado para avanzar en esa dirección, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que nos están viendo en sus casas, de pasar mayor tiempo con las familias, es una medida pro-familia”, sostuvo.