Mario Desbordes asegura que Piñera quiere ser presidente de nuevo: “No tengo ninguna duda”

El expresidente de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes aseguró que el expresidente Sebastián Piñera quiere volver a ser mandatario en cuatro años más.

Esto lo dijo durante una entrevista este sábado con CHV, cuando comentaba la polémica al interior de Chile Vamos, luego de que los senadores de RN criticaran a los de la UDI y Evópoli por respaldar a Álvaro Elizalde (PS) para la presidencia del Senado.

“Lo que está pasando en el Senado sincera algo que sucede hace rato, la coalición de Chile Vamos está muerta”, dijo, lo que habría comenzando luego que partidarios de los partidos oficialistas comenzaran a apoyar la candidatura presidencial de José Antonio Kast en vez de a Sebastián Sichel.

Sobre el rol de la oposición, Desbordes sostuvo que “ va haber una oposición distinta a la que quiere atrofiar a este gobierno y la quiere conversar, dialogar, llegar a acuerdos”.

En ese sentido, apuntó que “los que se frotan las manos aquí son los que quieren un grupo homogéneo, ordenado, chico, como Carlos Larraín y otros, que siempre ha tenido un pie en Republicanos y otro en Renovación (Nacional)”.

“Los otros que se frotan las manos, también el Presidente Piñera que quiere volver en 4 años más. Conmigo no cuente, pero él quiere volver en 4 años más“, adelantó.

Consultado por esto, Desbordes afirmó “no tengo ninguna duda. Lo conozco harto y él ha dicho siempre medio en broma medio en serio que lo van a tener que sacar en un… horizontal de esta cuestión. Y siempre cita a presidentes centroamericanos. Pero está bien, es parte de su legítima aspiración, ambición. Yo no la comparto. Yo no lo voy a acompañar. Porque lo que pasó en este gobierno nos demuestra que hay que separar aguas, entramos muy distinto, sentimos muy distinto también”.