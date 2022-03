Diputado Mulet sobre ministra Siches: “Tuvo la voluntad y la valentía de querer enfrentar este desafío por la vía del diálogo”

Luego de lo ocurrido con la ministra del Interior, Izkia Siches, en la Región de La Araucanía, en donde desconocidos realizaron disparos al aire que obligaron a la autoridad a suspender sus actividades en la comunidad de Temucuicui, por falta de seguridad, el diputado de la FRVS, Jaime Mulet, señaló que “es un hecho muy grave”.

“Tiene una connotación muy relevante: la ministra Siches está llevando el Estado, justamente, en donde existe una ausencia del Estado. Que la ministra del Interior se atreva a ir, en su segundo día de trabajo en el Gobierno, a Temucuicui, revela eso un tremendo gesto, siendo la segunda autoridad del Gobierno”, afirmó el parlamentario.

En la misma línea, Mulet indicó que “si bien la ministra no pudo entrar hoy, lo podrá hacer mañana u otro día, pero revela la voluntad de este Gobierno de encarar el gran desafío del Wallmapu por la vía del diálogo y no por la vía del Estado de Excepción”.

“Hay quienes niegan y personas que piensan que las balas fueron disparadas no necesariamente por personas que son parte del conflicto propiamente tal, sino que de otros sectores políticos, incluso, no mapuche, pero bueno, finalmente, no se sabe quienes realizaron estos disparos, que revelan todo lo contrario a lo que el Gobierno quiere hacer, que es dialogar”, argumentó el legislador.

Por último, el parlamentario indicó que “además de ser un gesto muy valiente de la ministra Siches, revelan la voluntad política, de llevar al Estado, en donde ha ido perdiendo relevancia, a propósito de lo que pasa en el Wallmapu”.

“De manera que desde la Federación Regionalista enviamos todo el apoyo al Gobierno y todo el apoyo a Izkia Siches, que tuvo la voluntad y la valentía de querer enfrentar este desafío por la vía del diálogo y no de otra manera”, sentenció.

Agencia Uno