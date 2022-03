Presidente de RN condena ataque sufrido por comitiva ministerial en La Araucanía y afirma que “con el terrorismo no se negocia”

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, condenó los hechos registrados esta mañana en Temucuicui, donde se efectuaron diversos disparos, hecho que llevó a suspender la visita de la comitiva encabezada por la ministra del Interior, Izkia Siches, a dicha zona.

“Condenamos el ataque sufrido por la comitiva ministerial en la región de La Araucanía. Ciertamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Creemos, sin lugar a dudas, que el hecho de que los ministros percibieran el clima habitual que viven los vecinos de La Araucanía va a contribuir a que se recapacite respecto a la extensión del Estado de Excepción Constitucional”, declaró el senador Chahuán.

“Con el terrorismo no se negocia. Es absolutamente necesario poder avanzar en un acuerdo transversal de todas las fuerzas democráticas para implementar las medidas que da el Estado de Derecho para asegurar los derechos de cada uno de los ciudadanos de La Araucanía”, complementó.

Finalmente, declaró: “Ministra, no se puede tener una escucha selectiva en la Macrozona Sur. Los vecinos de La Araucanía ya se pronunciaron, quieren mantener el Estado de Excepción Constitucional y esto tiene que estar complementado con otras medidas para resolver los temas de fondo, pero ciertamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se requiere avanzar para generar paz social en La Araucanía”.