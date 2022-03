Presidente de RN anuncia la presentación de una querella por los disparos registrados durante visita de la ministra Siches a La Araucanía

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, informó este miércoles que presentarán una querella criminal por el hecho de violencia que afectó a la ministra del Interior, Izkia Siches, mientras se dirigía a Temucuicui, en la Región de La Araucanía.

“Frente a un grave atentado que fue víctima una comitiva ministerial, encabezada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, y un grupo de ministros de Estado, y frente a la actitud anémica de no presentar denuncias ni querellas, Renovación Nacional -y quien les habla en particular- presentará en el día de mañana una querella criminal para perseguir las responsabilidades de aquellos que finalmente intentaron no solamente detener el paso, sino que provocar efectivamente daño a los ministros de Estado”, sostuvo.

Según dijo el senador, “es muy importante que la ministra del Interior dé señales públicas potentes y, junto con solidarizar con la situación del atentado del que fue objetivo, decirles que tal como lo hemos hecho en otras tres ocasiones anteriores, donde nuestras querellas han sido admitidas a tramitación por graves hechos ocurridos en La Araucanía, nosotros vamos a insistir, presentando una nueva querella criminal en esta investigación de oficio, que ha iniciado la Fiscalía Regional”, complementó.

“Quiero decirles, además, que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad cuenta con tan solo dos fiscales a cargo, y quiero también emplazar al Fiscal Nacional (Jorge Abbott), para que en conformidad a la legislación vigente, él tome directamente la investigación de estos hechos”, finalizó.