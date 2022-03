Senador Castro por presidencia del Senado: “La UDI nos traicionó”

Polémica generó al interior de Chile Vamos el nombramiento del senador del Álvaro Elizalde (PS) como presidente del Senado, ya que según parlamentarios de oposición no se habría respetado un acuerdo anterior, que señalaba que la testera de la Cámara Alta recaería en un representante de oposición el primer año, para luego intercalar los próximos periodos con el oficialismo.

Es por eso que el senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto (ex RN), manifestó su molestia contra la UDI, señalando que el gremialismo “nos traicionó, vendió los valores y principios de la centro derecha”.

Respecto al acuerdo existente, el senador Castro explicó que “como en la sala hay 25 senadores de centro derecha y 25 de centro izquierda, en la buena convivencia y buen diálogo habíamos acordado con la oposición de ese momento, que hoy son gobierno, que habrían dos periodos para cada sector político para presidir el Senado, dos años para la izquierda y dos años para la derecha. En ese contexto, los comités quedaron de acuerdo, pero estaba la duda quién partía primero y cómo se seguiría los siguientes periodos, pero se había establecido que un sector tendría el primer año, para luego el otro sector tuviera el segundo y tercero, y que finalmente el cuarto año volviera al sector que la había tenido el primero”, dijo en el programa radial Vox Populi.

“En ese intertanto, la UDI comenzó a negociar con el PS a espaldas del resto de los socios de Chile Vamos y le ofreció una negociación que para la izquierda fue muy buena, en momentos que nosotros sabíamos que si nos poníamos en una posición de confrontación en la votación en la sala, ganábamos los cuatro años. La UDI siempre ha pensado solamente en ellos, son un partido muy egoísta y eso lo sabemos, no piensan en el bien del país, además ellos no aceptan que Renovación Nacional sea el partido más grande de la coalición, entonces por ese dolor que tiene la UDI, creo que pasó a llevar la palabra, la confianza y la lealtad que debe existir en los sectores políticos, nos traicionó, vendió los valores y principios de la centro derecha, los regaló, son el partido más desleal de nuestra coalición”, añadió.

Finalmente, el parlamentario manifestó que “estar negociando por un lado como grupo, como coalición entre RN, la UDI y Evópoli, y negociar por debajo de la mesa es muy feo en política, solamente piensan en ellos. La UDI y la Evópoli quebraron esa confianza. Coloma se vendió. Él siempre está por detrás y nunca da la cara, todos los que lo conocemos sabemos cómo es, es de esos que nunca dan la cara y mandan a otros, y la cara la puso Alvarado junto a Macaya. No tengo clara la negociación final, pero se habla que el segundo año sería Coloma, y para adelante no conocemos el acuerdo final firmado. Nuestra gran preocupación e intención en el fondo no era la presidencia del Senado, sino más bien hacer contrapeso a lo que se viene, entendiendo que hay una Asamblea Constituyente que está trabajando y un Gobierno a fin a la Constituyente, entonces el Senado era el único contra peso que teníamos, y se lo pusimos a su favor”.