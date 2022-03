Tribunal Supremo proclamará a Felipe Delpín como Presidente de la Democracia Cristiana

Consultado sobre las impugnaciones electorales, el Presidente del Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano, Andrés Parra, informó las decisiones acordadas por el órgano, en relación al último proceso eleccionario interno de la colectividad.

“El Tribunal Supremo revisó las dos impugnaciones que se presentaron, que contienen una serie de alegaciones de distintas comunas y situaciones. Se revisó cada una de ellas, cada uno de los detalles de las reclamaciones que existían y en definitiva hemos concluido que existen dos temas: uno las alegaciones que podrían incidir en el resultado electoral y dos las denuncias que se refieren a temas estrictamente disciplinarios”.

“En las reclamaciones no encontramos elementos que puedan afectar el resultado electoral- como establece la norma- y en cuento a otras alegaciones no puede declararse la nulidad , ni disponerse nuevas elecciones, porque son casos que tienen que ver con denuncias disciplinarias, por lo tanto, el Tribunal Supremo, resolvió que debe ser proclamado Felipe Delpin, porque no se alteraron los resultados que se dieron a conocer el día domingo, sin perjuicio de eso el Tribunal Supremo abrirá causas disciplinarias en casi todas las denuncias que se hicieron en estas materias”, finalizó.

El fallo -que se encuentra en redacción- será dado a conocer el próximo lunes.