Senadores UDI sostienen que ley de refugio es constitucional: “No se debe mezclar con la ley migratoria, ambas tienes sus reglamento y procedimientos”

Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Sergio Gahona, Enrique Van Rysselberghe y Javier Macaya presentaron un escrito ante el Tribunal Constitucional en contra del requerimiento ingresado en febrero de este año por 14 parlamentarios (hoy del oficialismo) quienes consideran que el reglamento de refugio es inconstitucional, ya que impone barreras adicionales al procedimiento de protección.

Ayer 18 de marzo, la senadora Ebensperger, quien lidera el grupo de senadores, aseguró que este reglamento es totalmente constitucional y legal. Lo anterior considerando los requisitos esenciales del estatuto del refugiado, es decir, que sean personas perseguidas en su país de origen y que necesiten de protección.

“Somos partidarios que la ley de refugio y su reglamento debe ser usado estrictamente para proteger a personas que piden refugio, en ningún caso, para regularizar y otorgar visa a migrantes que han entrado clandestinamente al país. No se debe mezclar la ley de refugios con la ley migratoria, ambas tienes sus reglamento y procedimientos. No podemos permitir que la ley de refugio se convierta en el instrumento o el perdonazo que utilice el gobierno del presidente Boric para regularizar a todos los migrantes que han ingresado clandestinamente a nuestro país” explica Ebensperger.

Por su parte el senador Van Rysselberghe agrega: “La grave crisis migratoria que está viviendo el país, vuelve urgente la aplicación de toda normativa vigente en temas migratorios. Por eso, le estamos pidiendo al TC que desestime los recursos interpuestos contra el decreto de que regula la calidad de refugiado en Chile y permita su aplicación lo antes posible, dando al Estado de Chile herramientas para regular en parte la masiva migración que estamos experimentado”.

En la misma línea el senador Coloma explica que “no le parece legítimo que luego de la Ley, largamente estudiada, lo que ahora se busque es eliminar los requisitos propios del refugio para poder regularizar la situación de personas que en forma clandestina y al margen de la ley, particularmente en el último tiempo, han ingresado indebidamente a Chile y no tienen el carácter de refugiados o perseguidos. Ese no es el sentido de la legislación y quien pretenda eso está actuando al margen de la letra y del espíritu de la Ley”.

El senador Durana agregó que “el cumplimiento de las reglas de refugio contenidas en el reglamento es clave para que esa herramienta se use para quienes lo necesitan y no para facilitar la llegada de extranjeros que muchas veces llegan a Chile sin saber sus verdaderas intenciones (…) Estoy de acuerdo con generar seguridades y oportunidades para el migrante, pero sobre todo para quienes viven en la región bifronteriza de Arica y Parinacota”

Los parlamentarios aclaran que este grupo de senadores del oficialismo buscan favorecer a migrantes que no necesitan protección y tampoco son perseguidos. En el caso que logren pasar como refugiados, tendrán un permiso por ocho meses renovables y se saltarán los trámites migratorios regulares por los que todo extranjero debe pasar.