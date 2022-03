Cadem: Presidente Boric obtiene 50% de aprobación

La última encuesta Cadem registró una aprobación de 50% del Presidente Gabriel Boric en su primera semana en La Moneda. En tanto, 20% rechazó la forma en que ha gobernado y un 6% dijo no aprobar ni desaprobar. Un 24% no sabe o no responde.

Según el estudio, el mayor respaldo al Mandatario proviene de mujeres (52%), los jóvenes entre 18 y 34 años (67%), del sector socioeconómico alto (53%), habitantes de Santiago (55%) y entre quienes se identifican con la izquierda (89%).

De acuerdo a Cadem, el nivel de aprobación de Boric durante su primera semana es similar al que obtuvieron los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en sus segundos gobiernos (51% y 52%, respectivamente).

Otro tema que se consultó es sobre la situación en La Araucanía y la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, la que fue frustrada tras un ataque a la ruta para ingresar a Temucuicui.

Sobre el hecho, un 52% sostuvo que la secretaria de Estado se expuso innecesariamente y un 46% dijo que fue un viaje improvisado.

Además, un 56% señaló estar de acuerdo con extender el estado de excepción en la macrozona sur.