Convencional Patricia Politzer por nueva Constitución: “Es insólito rechazar algo que no existe todavía”

Este lunes la convencional de Independientes No Neutrales (INN), Patricia Politzer, en conversación con La Mañana de Agricultura se refirió a la discusión dentro del organismo de incluir una tercera alternativa dentro del plebiscito de salida, la cual se agregaría al Apruebo y Rechazo.

“Me parece que las reglas del juego no se pueden cambiar a medio camino, en eso algunos intentaron hablar de esta tercera opción a partir del informe de la Comisión Venecia, el cual fue bien drástico al respecto. Señala que las reglas del plebiscito son claras y han sido dadas a conocer a los ciudadanos y a los actores políticos“, señaló.

“Cambiar esas reglas correría el riesgo de violar el principio de seguridad jurídica, yo coincido con eso, no puedes cambiar las reglas del juego en la mitad del juego”, añadió.

Respecto a la posibilidad de que el texto final sea rechazado, Politzer señaló que “si eso ocurriera, se verá luego que pasa, porque lo que está claro es que la mayoría del país, un 80% prácticamente, entiende que no podemos seguir con la constitución del 80′“.

“Si no tenemos una nueva constitución habrá que ver cómo se avanza para cambiar esa situación, pero no es este el momento de esa discusión”, explicó la convencional.

“La verdad es que es insólito rechazar algo que no existe todavía, igual de insólito que sería aprobarlo antes de tiempo. Porque la verdad es que la gran mayoría de las normas que ya están en el borrador de la nueva Constitución, se han aprobado por mucho más que los dos tercios. Creo que no son locuras, no veo que haya grandes cosas que rechazar en lo ya aprobado”, sentenció.

Respecto a los dichos del Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien señaló que Convención buscaría una “Constitución Trotskista”, la constituyente expresó que “es una caricatura impropia, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la CC”.

“Quienes están planteando una tercera opción, no es el momento, pero también es torpedear el plebiscito de salida. La verdad es que está claro que a Juan Sutil no le gusta que haya una nueva Constitución”, opinó.