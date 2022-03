Diputado Johannes Kaiser: “Yo no me voy a poner las dosis de refuerzo, yo genero coágulos”

El diputado Johannes Kaiser afirmó que pese a tener dos vacunas contra el Covid-19, no se aplicará una tercera.

En entrevista con T13, el parlamentario explicó que “yo no me voy a poner las dosis de refuerzo”, porque “yo tengo preexistencia, yo genero coágulos”.

“Yo soy un grupo de riesgo a la hora de vacunarse. Yo tengo mis dos vacunas, cumplí con lo que me exigió el Estado, me dijeron que eran dos vacunas, y ahora me dicen que son tres, cuatro, o cinco o seis… y la verdad quién sabe cuántas más. Si la solución a que no funciona un medicamento es tomar más medicamento entonces yo quiero una mejor explicación”, cuestionó.

Kaiser dijo que “personalmente creo que esa es una decisión individual, personal. Es una decisión que debiese tomar cada ciudadano de la mano de su médico, que se la recete. Por una razón muy sencilla: no todos los seres humanos reaccionamos igual a las medicinas”.

En cuanto al trabajo presencial en el Congreso, el diputado dijo que “la vacuna no es obligatoria, no sé por qué es tema. Si se quiere hacer la vacuna obligatoria entonces tienen que pasar por el Congreso y tener que mostrar sus datos y explicarnos por qué es necesario. Existe aún -aún- una democracia en Chile”.

Con respecto a las medidas sanitarias el legislador sostuvo que “la toma de decisiones respecto a la restricción de los derechos fundamentales de los chilenos, si hay que tomarla, se toma en el Congreso, no se toma por decreto. La alerta sanitaria no basta para prohibirle a una persona una actividad comercial o la libre circulación o incluso, hasta cierto punto, presionarla para que se administre un medicamento que supuestamente es voluntario”.