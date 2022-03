Diputado Kaiser propone eliminar asignación para el pago de la bencina de los parlamentarios

Ante el alza sostenida en el precio de los combustibles, el diputado Johannes Kaiser solicitó a sus pares, evaluar la eliminación de la asignación que permite a los parlamentarios no pagar por la bencina que utilizan a diario.

“Si quieren subir los impuestos, debemos hacerlo de tal manera que también afecte nuestros bolsillos”, señaló al respecto y también en el marco de las declaraciones del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien aseguró ser partidario de incrementar los impuestos a los combustibles.

“El programa de Gobierno se escribe en un momento en que los combustibles no estaban en el valor que están hoy día, es verdad, y la decisión de aumentar o variar el precio de los combustibles depende de un factor de factores“, dijo el secretario de Estado durante la jornada en radio Futuro.

En ese contexto, Kaiser sostuvo que “si están dispuestos a subir los impuestos, hagámoslo de tal manera que nos duela a todos. Es fácil subir los impuestos a los combustibles cuando tienes el privilegio de no pagar por la bencina, cuando tu propia billetera no se ve afectada”. Asimismo, añadió que “el señor Presidente Boric en toda su vida laboral no ha pagado por un litro de bencina, eso no es justo para los chilenos“.

En la misma línea, el diputado de la bancada republicana insistió en que una subvención no es suficiente y que en el actual escenario internacional se debe evaluar una rebaja en el pago de impuestos.

“No soy partidario de subvencionar, soy partidario de bajar los impuestos, o al menos no subirlos, ya que una subvención no ayuda a todos. No veo cuál es la razón por la que el Estado de Chile debiese enriquecerse de mano del empobrecimiento de su ciudadanía” añadió.

Durante la jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comunicó que ingresaron a la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto de ley para incrementar los recursos del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). Además, la iniciativa contempla medidas complementarias tal como estabilizar el valor de la parafina y buscar opciones para que no aumente el precio del transporte colectivo.