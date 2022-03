Senadores PS critican urgencia del Gobierno al proyecto de indulto: “Así no se hacen las cosas”

Los senadores del Partido Socialista (PS) criticaron el anuncio por parte del Gobierno de poner suma urgencia a la moción de indulto para los detenidos durante el estallido social, sin otras medidas adicionales.

A través de un comunicado, la bancada señaló que “los socialistas hemos estado a favor de este proyecto en las distintas instancias legislativas; se mejoró en el trabajo de las comisiones, sin embargo, eso no asegura contar con los votos para aprobarlo en ambas cámaras“.

Manifestaron que “así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas”.

En ese sentido, indicaron que “el gobierno debe impulsar proyectos con convicción, pero también habiendo hecho el trabajo preligeslativo que, ojalá, asegure su aprobación“.

Por eso, “sabiendo que las bancadas de oposición han rechazando esta moción en todas las comisiones donde se discutió, pudo haber complementado la propuesta con alguna fórmula, por ejemplo, de reparación a las pymes afectadas por actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones“.

Pese a lo dicho, los senadores del PS afirmaron que votarán a favor del proyecto, pero alertaron que “aún hay tiempo para buscar una mejor solución, pero no depende solo de nosotros, sino del Ejecutivo y, especialmente de los sectores de la actual oposición”.